Y luego 'Rogue One'

Tampoco me importa si es o no la mejor serie de los últimos años, pero 'Andor' está sin duda en lo más alto de mi podio personal

Barrera, periodista de raza donde los haya, atravesaba la redacción cuando pasó a mi lado. «'Andor'», deslizó, y se marchó silbando. Al ratito, cuando volvió ... de vuelta a su puesto, dijo sin pararse: «Claro, me acosté a las tantas de la madrugada, porque tuve que ver 'Rogue One' del tirón». Miren, no creo en las máximas y suelo rehuir de fórmulas tipo «la mejor serie», «la mejor película», «insuperable»… Pero les confieso que pensé algo parecido cuando terminé la segunda temporada de 'Andor'. Tampoco me importa si es o no la mejor serie de los últimos años, pero está sin duda en lo más alto de mi podio personal.

Sí que opino que es lo mejor que ha hecho Disney Plus+ desde que empezó a hacer series como churros de sus grandes franquicias. Digo más: 'Andor' justifica cualquier otra serie que nos haya hecho dudar. Las dos temporadas están escritas con tanto talento que es un gusto ver cómo los personajes crecen y la historia avanza. Por fin da la sensación de que el relato está escrito por guionistas y no por jefes de marketing. Es decir, por personas a las que no les tiembla el pulso si matan a alguien si es lo que pide la historia. He disfrutado mucho, muchísimo con 'Andor'. Qué pena los que decidan pasar porque, aún siendo 'Star Wars', es una trama que no requiere saber casi nada del universo creado por George Lucas. Claro que si se es fan, el disfrute es máximo. A caballo entre 'El tercer hombre' y una tragedia shakespiriana (ese Rey Lear inesperado…), es la primera vez que volveré a ver una serie. Y yo, como Barrera, también me dejé querer por 'Rogue One', probablemente la mejor película moderna de 'Star Wars'. Una clave nos unirá:«Tengo amigos por todas partes».

