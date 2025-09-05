El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nine d'Urso es la protagonista de 'La joven George Sand'.

'La joven George Sand': la mujer que luchó contra su siglo

La superficialidad de la ficción, protagonizada por Nine d'Urso, se compensa con una producción exquisita y una extraordinaria ambientación que atrapa la atmósfera del París burgués hasta hacerla casi palpable

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:54

En la primera escena de 'La joven George Sand' (Filmin) asistimos a una violación dentro del matrimonio. No es, ni mucho menos, la primera: la ... baronesa de Dudevant, Aurore Dupin, arrastra un historial de humillaciones, maltratos y abusos por parte su marido que solo es capaz de soportar refugiándose en la literatura, el único lugar donde puede ser libre.

