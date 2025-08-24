El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Megan Stalter da vida a Jessica, la protagonista de la serie, disponible en Netflix. Ana Blumenkron

'Sin medida': la Lena Dunham feliz

Pese a que esta comedia romántica de Netflix se hace a veces cuesta arriba, la creadora de 'Girls' no ha perdido el tino para escribir diálogos chispeantes y tomarle el pulso a la época en la que vive

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12

Para Marguerite Duras, la escritura nace de la insatisfacción, de la carencia. Desde ese mismo lugar nació 'Girls', desde la frustración permanente de alguien que ... no consigue lo que quiere y que, cuando lo consigue, tampoco le satisface. Lena Dunham, entonces, era una mujer joven, rabiosa, confusa, narcisista y autoindulgente que exponía su vida, su cuerpo y su vulnerabilidad sin pudor, con un naturalismo crudo. Ahora, ocho años después del final de la serie, Lena Dunham es feliz. O algo parecido. Y se nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  3. 3 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  4. 4 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  5. 5 El viento reaviva las llamas en Degaña y obliga a un despliegue sin precedentes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  8. 8

    Garitano, a coger el ritmo de Gallego
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias?
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 23 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Sin medida': la Lena Dunham feliz

&#039;Sin medida&#039;: la Lena Dunham feliz