Esperanza Pedreño y Raúl Cimas. RC

'Poquita fe': cómo reírnos (y mucho) de nuestras miserias

La serie de Movistar cuenta con una mirada costumbrista y un glorioso punto de surrealismo

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:07

Comenta

«La vida es demasiado importante como para hablar seriamente de ella», dijo Oscar Wilde. Citar al irlandés es un lugar común, pero aquí llevaba ... razón: a veces, la realidad es tan cruda que solo se puede soportar contemplándola desde el humor. Y eso es exactamente lo que hacen Montero y Maidagán en 'Poquita fe' (Movistar Plus+), una suerte de falso documental en que los protagonistas hacen frente a días anodinos, a la monotonía, a trabajos meramente alimenticios, a familiares insoportables y a amigos que los sacan de sus casillas. Y todo ello lo cuentan con una mirada costumbrista y un glorioso punto de surrealismo que ayuda a resaltar, aún más, el gris absurdo de sus vidas.

