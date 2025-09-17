'1936' tendrá un tercera función en el Centro Niemeyer de Avilés La nueva representación tendrá lugar el 21 de noviembre

El Auditorio del Centro Niemeyer de Avilés acogerá el viernes 21 de noviembre, a las 18 horas, una tercera función de '1936', tras agotarse las entradas para ver esta obra programada inicialmente para el sábado y el domingo, 22 y 23 de noviembre.

La obra llegará al centro cultural avilesino tras su reposición en la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán del pasado 12 de septiembre al 12 de octubre. '1936' es una coproducción del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat, con dramaturgia a cargo de Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y el propio Andrés Lima.

'1936' dura más de cuatro horas en las que se ofrece una visión coral y poliédrica de la Guerra Civil española, fruto de un riguroso proceso de investigación, y se ha convertido en uno de los grandes fenómenos culturales del año.

Las entradas para esta nueva función programada en el Niemeyer para el 21 de noviembre se pueden adquirir ya, tanto en la taquilla como a través de la web oficial del centro cultural y en la plataforma de venta online Unientradas.

Según informan desde el Niemeyer, hay localidades disponibles para el patio de butacas, al precio de 38 euros, y también para la caja escénica, a 35 euros, ofreciendo a los espectadores una experiencia envolvente e inédita al situarse dentro del propio espacio escénico junto a los actores. Hay también entradas de visibilidad reducida al precio de 22,80 euros.