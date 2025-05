Acro Net, el número acrobático que solo podrás encontrar en KURIOS – Gabinete de Curiosidades

PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:56 Compartir

El Acro Net, un original trampolín capaz de lanzar a los artistas a doce metros de altura, es uno de los números más icónicos de KURIOS – Gabinete de curiosidades, espectáculo de Cirque du Soleil que llega el próximo 11 de julio de 2025 a Gijón (Explanada de la Avenida Albert Einstein).

En un momento del colorido mundo de KURIOS - Gabinete de curiosidades , sobre un vasto océano, las criaturas submarinas hacen piruetas, saltan y rebotan sobre una red que cubre todo el escenario. Su espectáculo de estilo callejero combina puras técnicas de trampolín. La red está ajustada de forma que los artistas de pie sobre la superficie puedan usar sus piernas para regular el movimiento de rebote y así crear, por momentos, un efecto de resorte que impulsa a sus compañeros de equipo casi hasta la cima de la gran carpa.

Este número de Acro Net, en el que los artistas alcanzan una altura superior a los diez metros sobre el escenario es todo un espectáculo visual para los espectadores y, también, un testimonio del poder de la persistencia y la resolución creativa de problemas para el equipo sobre el escenario y entre bastidores. «Lo que hace que Acro Net sea tan especial es que, gracias a la confianza y a la coordinación perfecta entre nosotros, conseguimos algo nunca visto», afirma Mathieu Hubener, uno de los artistas del número, que estará en Gijón. «Es una sensación increíble, sólo la sientes cuando llegas a la cima de tu rebote y dura un microsegundo, pero durante ese breve instante sientes de verdad que la gravedad ya no existe», continúa.

Un mundo de posibilidades nacido por casualidad

La singularidad del número de Acro Net no solo reside en su técnica, sino en la historia que existe detrás. Cuando los ingenieros de Cirque du Soleil examinaban la red del trapecio volante de otro espectáculo, en busca de una solución para lograr una mayor absorción de los artistas al caer, decidieron explorar un nuevo camino. ¿Qué pasaría si se amplificase el «problema» y se empleasen materiales más avanzados para mejorar el rebote de la red? Una puerta a un mundo nuevo en el que abrazar nuevas creaciones.

No fue una tarea fácil. «Ninguno de nosotros creía realmente en ello», confiesa Boris Verkhovsky, antiguo director de Diseño y Desarrollo de Espectáculos de Cirque du Soleil. Sin embargo, tras un intenso periodo de creación de prototipos, talleres, adaptación y dudas, lo lograron: un complejo sistema de quince ejes de motores y cabrestantes que ajustan la tensión de la red a los artistas en tiempo real. «Al principio, la gente no se creía que fuera a funcionar, y ahora cada noche hacemos un número que no se puede ver en ningún otro sitio del mundo. Es totalmente exclusivo de KURIOS, y eso es muy especial», explica el artista Mathieu Hubener, mientras rememora cómo el público reacciona a Acro Net. «Me encanta escuchar la reacción a nuestra actuación cada noche. Mi parte favorita es justo al principio, cuando la gente no sabe realmente lo que va a pasar. Entonces, cuando el equipo empieza a trabajar en conjunto, y comenzamos a volar, es cuando la gente se da cuenta y oyes su respiración contenida. Esa sensación... es increíble.»

Así mismo, este número de Cirque du Soleil es un recordatorio de la importancia de persistir. «No se trata de una fórmula», recuerda Boris Verkhovsky, «se trata de magia, y la magia no es predecible, no está programada, llega cuando llega»

