Eclecticismo en el Festival de Jazz de Gijón

El Festival de Jazz de Gijón y los conciertos del Oviclip de Oviedo son dos de las propuestas más sugerentes del fin de semana. La banda londinense Portico Quartet actuará hoy en el Teatro Jovellanos (20.30 horas. 18 euros) con su fusión de jazz, electrónica y ambient. El grupo se formó en 2005 y ha grabado en sellos del prestigio de Real World, fundado por Peter Gabriel; el vanguardista Ninja Tune o Godwana Records, donde editó su último álbum.

Mañana (20.30 horas. 18 euros) saldrá a escena la cantante lisboeta de origen caboverdiano Carmen Souza con su mezcla de jazz contemporáneo y ritmos africanos. Y el domingo habrá doble sesión. Al mediodía (5 euros), comenzará el espectáculo didáctico y familiar 'El viaje del swing', que recorrerá los lugares más emblemáticos de la historia del jazz y sus mejores piezas. Y a las 20.30 horas (12 euros), el pianista Federico Lechner y la cantante Mapi Quintana presentarán su particular revisión del famoso musical de los años cincuenta 'West Side Story', compuesto por Leonard Berstein.

El dueto Maria Arnal i Marcel Bagés actuará esta noche (21 horas) en el Teatro de Pumarín de Oviedo, dentro de la programación del tercer Festival Oviclip. Presentará su aclamado disco folk '45 cerebros y un corazón'. La entrada es gratuita con invitación, que se podrá retirar en el propio teatro a partir de las 18 horas. Y a las 23 horas, en la sala La Salvaje, actuará el Colectivo Panamera, un trío hispano-argentino que fusiona rock con ritmos tropicales, calypso, cumbia, bolero o rumba. Presentará su primer disco tras llegar de una gira europea y por México.

Mañana, en el Teatro Pumarín, estará el músico madrileño Josele Santiago, fundador de Los Enemigos, presentando su último disco en solitario 'Transilvania', producido por Raúl Refree. De nuevo la entrada será con invitación con el mismo sistema de reparto. Y por la noche (La Salvaje, 22 horas) actuarán los grupos madrileños Tigres Leones, que presentan el disco 'El año de la victoria', y The Parrots.

Vídeos de Lyona

El domingo (La Salvaje, 13 horas) habrá una retrospectiva de la realizadora Marta Puig, más conocida como Lyona, quien ha dirigido videoclips de Love of Lesbian, Lori Meyers, Amaral, The New Raemon, Zahara y Sidonie. Y tras las proyecciones, la cantante y pianista Marina Herlop pondrá el broche al festival Oviclip con su disco 'Babasha', producido por Borja Ruiz.

Jarabe de Palo

Jarabe de Palo estará mañana en la Sala Albéniz de Gijón (21.30 horas). Se trata de una nueva gira por España y medio mundo para conmemorar los 20 años de la banda que lidera Pau Donés, que ha anunciado que después de este 'tour' se tomará un descanso de la música para centrarse en la familia. Dos décadas llenas de grandes éxitos como 'La Flaca', 'Agua' o 'Depende' que dan forma a esta serie de conciertos por salas y auditorios en los cuales repasaran su carrera musical con la banda al completo.

