Agrosiero cumple 40 ediciones: «Miramos al futuro sin olvidarnos del campo»

Será el próximo fin de semana, los días 20 y 21, cuando Siero se vuelva a convertir en el gran escaparate del medio rural y del sector agroalimentario. La edil de Mercados del concejo, Alano Nosti, fue la encargada de presentar el amplio programa de Agrosiero, que ya cumple cuarenta ediciones y que se desarrollará, como es habitual, en dos sedes: en el Mercado Nacional de Ganados de La Pola y en la plaza cubierta de esta misma población. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', destacó que este certamen «es muy importante para nosotros, pero también ejemplifica lo que es este municipio y lo que tiene que hacer una sociedad para adaptarse al cambio». Afirmó que el sector primario, «tan importante hace años», es ahora «totalmente minoritario en la actividad económica local; sí en el agroalimentario, como Central Lechera Asturiana, Lacasa o Juan Martínez». El regidor destacó que ahora la actividad más importante se concentra en el sector servicios; «esto no quiere decir que renunciemos al campo, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, pero hay que hacer la vista al frente, hacia el futuro».

El certamen se presentó en la sede municipal del Palacio de Santa Cruz. Así, la edil detalló que Agrosiero se abrirá el sábado 20 a las 9 de la mañana. En el Mercado de Ganados se desarrollará el tradicional concurso vacuno de raza asturiana de los valles, en sus aptitudes normal y doble grupa, así como de asturiana de la montaña. «Participarán un total de 76 ganaderías procedentes de 24 concejos y 433 reses». Se contará con la 19.ª edición de la exposición del gochu asturcelta con trece ganaderías de diez municipios «y el certamen de manejo». Habrá una amplia exposición de maquinaria y de servicios dirigidos al medio rural. En la plaza cubierta habrá 57 expositores.

Sábado, 20 de septiembre

El inicio oficial del certamen será a las 12 horas del sábado con la banda de gaitas Xiranda de Colloto. Esa misma jornada se desarrollarán paseos gratuitos en poni asturcón y juegos tradicionales asturianos a cargo del Club Deportivo 6 Conceyos. En la plaza cubierta, la apertura será a las 11 horas. Habrá concurso de pintura infantil, una exposición permanente de variedades de manzana y diversos talleres para niños, entre otras actividades. A las siete de la tarde dará comienzo el festival de canción asturiana.

Domingo, 21 de septiembre

El domingo, en el Mercado de Ganados, seguirá la calificación del concurso de ganado. A las 12 horas se procederá con la entrega de premios. En la plaza cubierta seguirán celebrándose diversas actividades; a las cinco de la tarde será la final del concurso de sidra casera y a las siete, la actuación del grupo folclórico de baile Filandón. A las nueve se clausura Agrosiero. Nosti destacó que habrá tren turístico entre las 11 y las 16 horas para conectar ambas sedes del certamen.

Al acto de presentación acudió el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que es concejo invitado en esta edición de la feria de muestras sierense. «Estamos realmente orgullosos de poder estar aquí porque va a ser un escaparate para nuestro medio rural, que sigue siendo importante para la economía local, y para otros sectores que comparten espacio con el sector primario, que no lo entendemos sin el turismo o los servicios. Tratamos de traerlo aquí».

«Hemos perdido mucho tiempo con Costco» El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', aprovechó este jueves el acto de presentación de Agrosiero para quejarse del retraso en el impulso de nuevas inversiones para el municipio. «Ya hemos perdido muchas horas con Costco». La implantación de este híper de la multinacional americana en el macropolígono de Bobes está todavía pendiente de la declaración de proyecto estratégico por parte del Gobierno del Principado. «Una sociedad tiene que estar en constante evolución si no se quiere quedar atrás, en un mundo cada vez más competitivo y rápido. Tenemos que superar esos debates que no conducen a lugar alguno».