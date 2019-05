«El arte no tiene ni sexo ni fronteras» Falete actúa mañana en el Teatro Jovellanos. / E. C. El intérprete llega el sábado al Jovellanos junto a la Orquesta de Cámara de Siero, LaBejazz y la bailaora Angela Bonilla con el espectáculo de 'De norte a Sur' M. F. ANTUÑA Viernes, 24 mayo 2019, 02:23

AFalete (Rafael Ojeda Rojas, Sevilla, 1978) le va la marcha. Sarao que le ofrecen, sarao que acepta encantado. Eso le ha pasado con el proyecto que sube mañana a las tablas del Jovellanos junto a la Orquesta Cámara de Siero, LaBejazz (saxo, piano, guitarra flamenca, percusión, batería y contrabajo) y la bailaora Ángela Bonilla, que ofrece un batiburrillo musical y visual que promete. 'De norte a sur' se titula el espectáculo.

-¿Cómo se mete en este lío?

-La gente de LaBejazz hace como ocho o nueve meses me ofreció participar en este proyecto. Me contaron la película, me quedé embobado y dije 'yo quiero', 'me mola muchísimo esta idea'. Ni lo pensé, que es lo que hay que hacer.

-¿Y ahora que está manos a la obra le mola más?

-Muchísimo más. Manuel Paz me ha ido enviando arreglos para que los vaya oyendo y cada vez me gusta más.

-El ensayo será hoy. ¿Cómo ha sido el trabajo previo?

-Lo hemos estado haciendo como los amores de antes. Antes se enamoraba por carta y ahora por WhatsApp. Así ha sido. El maestro me decía 'en qué tono cantarías tú esto', y yo le mandaba un audio y así se han ido orquestando y haciendo arreglos espectaculares, con una fusión fabulosa. La música tiene tanta magia y es tan especial que une a las personas.

-Vamos, que le gusta liarse.

-A mí todo lo que sea liarme, reliarme y rizar el rizo con la música me va. La magia surge cuando hay complicidad, cuando los talentos se unen. Eso estoy percibiendo.

-Le va lo clásico y lo moderno. ¿Le gustan los opuestos?

-No se equivoca. A mí me gusta lo clásico porque es lo de siempre y para siempre. Y me gusta lo moderno porque es lo nuevo, lo actual, el pilar para renovarse y no morir.

-¿Existe la medida justita?

-Existe el respeto que le tengas. Me he dado cuenta con el tiempo y los años de que lo que tú haces de corazón, más tarde o más temprano da un resultado positivo y es para siempre, es muy de verdad. Antes de que se lo crean los demás, tienes que creértelo tú. La moto te la tienes que creer tú.

-¿Desde cuándo cree usted en su moto?

-Desde que tengo uso de razón. Y le hablo en lo profesional y en lo personal. Soy una persona de ideales fijos y claros en cualquier aspecto.

-¿Y eso es bárbaro?

-No sé si será bárbaro o que me lo enseñó Bárbara. Es la experiencia como yo la he experimentado.

-O sea, que usted nunca tuvo que decir eso de 'mamá quiero ser artista'.

-Soy de la opinión de que el artista nace, no se hace. El producto sí puede crearse, pero el arte no, nace en tu genética, contigo y ya existe en ti desde que te engendran. Obviamente, hay que pulir.

-Hay que sacarle brillo al diamante.

-Y pegarte veinte batacazos, y caerte y levantarte... Pero eso en el arte y en la vida.

-Bolero, ranchera, copla... ¿Con qué disfruta más? ¿Con qué sufre más?

-Sufro muchísimo cuando oigo reguetón. Está muy mono para bailarlo en una fiesta y perrear, para eso perfecto, pero, con todos mis respectos, para mí no es que sea nefasto, es que tiene muy poquita calidad artística.

-¿Y de lo suyo?

-Me encuentro superbien con todo, con el bolero, la ranchera, la copla, la balada. Lo que le decía: si lo haces de corazón el resultado es bueno.

-¿Qué me dice de Rosalía?

-Me fascina. Es muy valiente. Ella flamenca no es, es cierto que sabe más que muchos cantaores, pero aunque tiene sus pinceladas, flamenca no es. Es una artista para analizarla, con dos pares de ovarios bien puestos y por eso me gusta. Tiene una voz divina.

-Versiona a otros y tiene sus propios temas. ¿Qué tiene cada cosa?

-Es complicada esa pregunta, porque cuando tú haces una versión la haces tuya. Porque yo, para hacer una canción que ya está versionada de veintemil formas y siempre suena igual, no la hago. Me gusta que suene a Falete y tenga mi sello, el de los referentes musicales míos. A la hora de hacer una canción nueva, la tienes que defendar muchísimo, es algo que has parido directamente, es tuyo.

-25 años sin Lola Flores. ¿Aún le duele?

-Doler como tal no. Es una artista que sigue tan viva, es eterna, ves un vídeo de hace 25 años y parece que lo grabó anteayer. Tenía una genialidad que hoy te sigue sorprendiendo. Le pasa igual a Rocío Jurado y a Rocío Dúrcal.

-Todo mujeres.

-¡Es que hombres hombres ya no quedan!

-¿Ni artistas?

-El arte no tiene sexo ni fronteras ni calificativos ni etiqueta ni denominacion de origen, sea en un cuadro, en un libro o sea en unas fabes que te cocinen en condiciones. El artista de hoy que me fascina es Miguel Poveda.

-¿En qué anda metido?

-Acabo de grabar un disco de versiones que me apetecía muchísimo, en la onda del primero, de 'Amar duele', y hago temas de Juan Gabriel, Nino Bravo, Raphael. El disco sale pasado el verano y 'Prefiero ser así' es el título.