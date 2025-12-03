Belén Popular Asturiano de La Caridad: fechas y horarios de visitas

I. G. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

Si hay un montaje imprescindible en la Navidad del Occidente de Asturias ese es el Belén Popular Asturiano de La Caridad, que el 7 de diciembre volverá a abrir sus puertas en la Antigua Cámara Agraria.

Conocido por incluir numerosas representaciones de oficios y costumbres tradicionales de Asturias, este original belén se podrá visitar hasta el 7 de enero de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 6 y 7 de enero solo estará abierto en horario de mañana, mientras que los días de Navidad y Año Nuevo solo lo hará en horario de tarde.

Los grupos deberán reservar la visita. Para ello están habilitados los números de teléfono 619 36 81 69 y 690 84 49 15.