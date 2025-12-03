El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Detalle del Belén Popular Asturiano de La Caridad montado en una pasada Navidad. D. S.
Navidad en Asturias

Belén Popular Asturiano de La Caridad: fechas y horarios de visitas

La Antigua Cámara Agraria de La Caridad volverá a albergar el original montaje, conocido por las representaciones de oficios y costumbres tradicionales que incluye

I. G.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:27

Comenta

Si hay un montaje imprescindible en la Navidad del Occidente de Asturias ese es el Belén Popular Asturiano de La Caridad, que el 7 de diciembre volverá a abrir sus puertas en la Antigua Cámara Agraria.

Conocido por incluir numerosas representaciones de oficios y costumbres tradicionales de Asturias, este original belén se podrá visitar hasta el 7 de enero de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 6 y 7 de enero solo estará abierto en horario de mañana, mientras que los días de Navidad y Año Nuevo solo lo hará en horario de tarde.

Los grupos deberán reservar la visita. Para ello están habilitados los números de teléfono 619 36 81 69 y 690 84 49 15.

