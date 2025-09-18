Degaña celebra la cultura popular en el CachuFest

I. G. Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:41 Comenta Compartir

Música y bailes tradicionales, representaciones de oficios artesanos y actividades culturales y lúdicas para todos los públicos en plena naturaleza son los ingredientes del CachuFest, el festival que se celebrará en Trabáu, en el concejo de Degaña, entre los días 19 y 21 y en el que se rendirá homenaje a 'Rosa Cunqueira', artesana, escritora y defensora del patrimonio cunqueiro, fallecida el año pasado.

Por el escenario del CachuFest pasarán entre el viernes 19 y el sábado 20 algunos de los grupos más representativos del folk y la música tradicional del país como son Dulzaro, Alana, Llévolu'l Sumiciu, Abéu (viernes), De Ninghures, Guieldu y Picarós (sábado). Para esta segunda jornada también se anunció la actuación de los madrileños Cuélebre, pero finalmente se ha cancelado por causas ajenas a la organización.

Durante el festival también habrá actividades como talleres de bailes, muestra de oficios, juegos tradicionales, catas de productos DOP, una comida popular, sesiones de narración oral y visitas a equipamientos como la Guarida del Cunqueiro o el Museo Tixileiro de Sisterna.

El domingo, además, se inaugurará de la estatua en memoria y homenaje a 'Rosa Cunqueira' (11 horas): «Artesana, panderetera, divulgadora, escritora y mucho más, Rosa es una de esas personas que ha marcado a todos aquellos y aquellas que la llegaron a conocer, dejando un recuerdo imborrable en nuestro corazón que perdurará para siempre», expone la organización. El acto concluirá con la lectura de algunos de sus textos por parte de familiares y allegados y música tradicional.

Para facilitar la asistencia al festival y el disfrute de sus actividades, se han habilitado zonas de acampada gratuita y aparcamiento para autocaravanas.

Para participar en las actividades, se ofrece un abono general de 44,90 euros (las entradas de día tienen un coste de 29,90 euros), que se reduce a 24,90 para los vecinos de Degaña e Ibias. Las actividades del domingo están abiertas a todos los interesados. Este año, se ha dispuesto un sistema de pago cashless que permitirá hacer pagos en barra, puestos de comida y otros puestos a través de pulseras recargables, agilizando el servicio y evitando el uso de efectivo. Una de las compras que se podrán hacer son los vasos y cachus conmemorativos.