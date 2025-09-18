El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Qué hacer en Asturias

Degaña celebra la cultura popular en el CachuFest

La localidad de Trabáu acoge tres días de festival durante los que se rendirá homenaje a la artesana y escritora 'Rosa Cunqueira'

I. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:41

Música y bailes tradicionales, representaciones de oficios artesanos y actividades culturales y lúdicas para todos los públicos en plena naturaleza son los ingredientes del CachuFest, el festival que se celebrará en Trabáu, en el concejo de Degaña, entre los días 19 y 21 y en el que se rendirá homenaje a 'Rosa Cunqueira', artesana, escritora y defensora del patrimonio cunqueiro, fallecida el año pasado.

Por el escenario del CachuFest pasarán entre el viernes 19 y el sábado 20 algunos de los grupos más representativos del folk y la música tradicional del país como son Dulzaro, Alana, Llévolu'l Sumiciu, Abéu (viernes), De Ninghures, Guieldu y Picarós (sábado). Para esta segunda jornada también se anunció la actuación de los madrileños Cuélebre, pero finalmente se ha cancelado por causas ajenas a la organización.

Durante el festival también habrá actividades como talleres de bailes, muestra de oficios, juegos tradicionales, catas de productos DOP, una comida popular, sesiones de narración oral y visitas a equipamientos como la Guarida del Cunqueiro o el Museo Tixileiro de Sisterna.

El domingo, además, se inaugurará de la estatua en memoria y homenaje a 'Rosa Cunqueira' (11 horas): «Artesana, panderetera, divulgadora, escritora y mucho más, Rosa es una de esas personas que ha marcado a todos aquellos y aquellas que la llegaron a conocer, dejando un recuerdo imborrable en nuestro corazón que perdurará para siempre», expone la organización. El acto concluirá con la lectura de algunos de sus textos por parte de familiares y allegados y música tradicional.

Para facilitar la asistencia al festival y el disfrute de sus actividades, se han habilitado zonas de acampada gratuita y aparcamiento para autocaravanas.

Para participar en las actividades, se ofrece un abono general de 44,90 euros (las entradas de día tienen un coste de 29,90 euros), que se reduce a 24,90 para los vecinos de Degaña e Ibias. Las actividades del domingo están abiertas a todos los interesados. Este año, se ha dispuesto un sistema de pago cashless que permitirá hacer pagos en barra, puestos de comida y otros puestos a través de pulseras recargables, agilizando el servicio y evitando el uso de efectivo. Una de las compras que se podrán hacer son los vasos y cachus conmemorativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  3. 3 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  9. 9 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  10. 10 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Degaña celebra la cultura popular en el CachuFest

Degaña celebra la cultura popular en el CachuFest