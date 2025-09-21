Estos son los diez pueblos de España que aspiran a suceder a Santa Eulalia de Oscos como Capital del Turismo Rural 2025 Las votaciones para elegir a la nueva Capital de Turismo Rural de España finalizan el 26 de octubre

I. G. Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:50

Santa Eulalia de Oscos está a punto de entregar la corona de Capital del Turismo Rural de España. Y es que ya está en marcha el proceso para elegir a la localidad que ostentará el título en este 2025.

Los finalistas de este concurso que organiza cada año la plataforma de reservas Escapadarural.com son diez y en esta edición no hay ningún pueblo asturiano. Los elegidos son Zuheros (Córdoba), Tibi (Alicante), Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Vizcaya), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zagaroza), Valtierra (Navarra) y Vielha (Lleida).

Las votaciones para elegir la Capital del Turismo Rural de España 2025 están abiertas hasta el 26 de octubre y tres días después, el 29, se dará a conocer el nombre de la localidad ganadora. Ingresará entonces en una lista de capitales del turismo rural de la que, además de Santa Eulalia de Oscos, ya forman parte Campo Lameiro (Pontevedra), Cazorla (Jaén), Olvera (Cádiz), Potes (Cantabria), Santillana del Mar (Cantabria), Aínsa-Sobrarbe (Huesca) y Sigüenza (Guadalajara).

Con esta convocatoria, la plataforma contribuye visibilizar pueblos, sobre todo de la llamada España vaciada, y promocionarlos como destino de turismo rural a fin de contribuir a su crecimiento y desarrollo económico.