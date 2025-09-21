El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Santa Eulalia de Oscos, Capital del Turismo Rural de España 2024. Paloma Ucha

Estos son los diez pueblos de España que aspiran a suceder a Santa Eulalia de Oscos como Capital del Turismo Rural 2025

Las votaciones para elegir a la nueva Capital de Turismo Rural de España finalizan el 26 de octubre

I. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:50

Santa Eulalia de Oscos está a punto de entregar la corona de Capital del Turismo Rural de España. Y es que ya está en marcha el proceso para elegir a la localidad que ostentará el título en este 2025.

Los finalistas de este concurso que organiza cada año la plataforma de reservas Escapadarural.com son diez y en esta edición no hay ningún pueblo asturiano. Los elegidos son Zuheros (Córdoba), Tibi (Alicante), Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Vizcaya), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zagaroza), Valtierra (Navarra) y Vielha (Lleida).

Las votaciones para elegir la Capital del Turismo Rural de España 2025 están abiertas hasta el 26 de octubre y tres días después, el 29, se dará a conocer el nombre de la localidad ganadora. Ingresará entonces en una lista de capitales del turismo rural de la que, además de Santa Eulalia de Oscos, ya forman parte Campo Lameiro (Pontevedra), Cazorla (Jaén), Olvera (Cádiz), Potes (Cantabria), Santillana del Mar (Cantabria), Aínsa-Sobrarbe (Huesca) y Sigüenza (Guadalajara).

Con esta convocatoria, la plataforma contribuye visibilizar pueblos, sobre todo de la llamada España vaciada, y promocionarlos como destino de turismo rural a fin de contribuir a su crecimiento y desarrollo económico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  4. 4 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  5. 5

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  6. 6

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  9. 9

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»
  10. 10 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estos son los diez pueblos de España que aspiran a suceder a Santa Eulalia de Oscos como Capital del Turismo Rural 2025

Estos son los diez pueblos de España que aspiran a suceder a Santa Eulalia de Oscos como Capital del Turismo Rural 2025