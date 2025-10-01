Cita con Iván Ferreiro en Gijón: el artista dará un concierto dentro de su gira aniversario Las entradas saldrán a la venta este jueves 2 de octubre a las 12 horas

S. V. Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Los fans de Iván Ferreiro están de enhorabuena. El cantante visitará Gijón dentro de su gira 'Hoy x ayer', que repasa los 35 años de su trayectoria musical, recordando desde sus orígenes en Los Piratas, y en este viaje musical hará parada en Gijón.

La cita será en Gijón Arena (plaza de toros) el 23 de mayo de 2026. Y para los que quieran hacerse con una entrada, estas salen a la venta este jueves 2 de octubre en la página web del artista. Pónganse la alarma, que tiene pinta de que van a volar.

El 1 de abril se abrirá con veinte años de 'Canciones para el tiempo y la distancia', su primer disco en solitario. Ese será el inicio de un viaje gallego al rock balear de toda una vida dedicada a la música: doce discos de estudio, cientos de conciertos y muchas canciones que han marcado a varias generaciones.

«Ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras. No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones», destaca el artista.

La gira contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá un directo distinto: más cercano, más centrado en la voz y en las canciones. Interactuando con el público y con un micrófono en la mano, el artista ofrecerá un espectáculo que pone en primer plano la esencia de su repertorio. Una experiencia inolvidable tanto para el público fiel como para nuevas generaciones de oyentes, y una oportunidad de reconectar con canciones de otras épocas, que se han convertido en himnos, y que hoy siguen sonando con fuerza.

