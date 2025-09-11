De La Bien Querida a Alba Reche: todos los conciertos de Vibra Mahou en Asturias

Del 10 de octubre al 28 de noviembre

Del 10 de octubre al 28 de noviembre

Del 10 de octubre al 28 de noviembre

Alba Reche y La Bien Querida son dos de las artistas que actuarán en Asturias en el ciclo de conciertos Vibra Mahou.

P. Á. Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

El festival Vibra Mahou regresa a Asturias este otoño y ha programado un ciclo de conciertos que traerá a la región a artistas de la talla de Alba Reche o La Bien Querida. Las actuaciones comenzarán el viernes 10 de octubre en la sala Albéniz de Gijón con el concierto de Alberto & García.

Los conciertos Alberto & García 10 de octubre, en la sala Albéniz de Gijón

La Bien Querida 8 de noviembre, en la sala Tribeca Live de Oviedo

Alba Reche 28 de noviembre, en la sala Estilo de Oviedo

Grande Amore 28 de noviembre, en la sala Estilo de Oviedo

La programación continuará el sábado 8 de noviembre en la sala Tribeca Live de Oviedo con la actuación de La Bien Querida, que presentará su último trabajo 'LBQ'.

La clausura tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en la sala Estilo de Oviedo, donde actuará Grande Amore. Antes de su concierto, será el turno de Alba Reche.

Directos Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, mantiene su actividad en la región con el objetivo de reunir a artistas y público en diferentes espacios de Asturias.