El destino turístico asturiano que tiene el carbón como principal atractivo El Ministerio para la Transición Ecológica impulsa la Red de Destinos Turísticos del Carbón para promover experiencias turísticas sostenibles y contribuir a la revalorización de los territorios

La minería que hace años tiró de la economía asturiana ahora se reconvertirá en atractivo turístico. Al menos ese es el objetivo que persigue el Instituto para la Transición Justa (ITJ) con la creación de la Red de Destinos Turísticos del Carbón. Con este proyecto, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trata de «desarrollar experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero» para revalorizar estos territorios y promover un turismo inclusivo. Con ello, además, se generarán «nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación». +

La iniciativa arranca en cinco zonas: las comarcas mineras asturianas, las provincias de León, Teruel y Córdoba y el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). La red está abierta a la incorporación de nuevos actores y territorios, consolidándose como un espacio colaborativo en evolución que aspira a posicionar el patrimonio minero como motor de oportunidades y cohesión territorial.

Este lunes se ha celebrado en la sede del ITJ el primer encuentro de trabajo con los socios de la red para avanzar en la puesta en marcha de esta iniciativa nacional, que se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (Cuiden), en Ponferrada (León), que aporta un presupuesto de casi 144.000 euros, y tendrá una duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027. En la red participan las diputaciones de León, Teruel y Córdoba, las comarcas mineras asturianas a través de Hunosa y el municipio de As Pontes, y podrán sumarse otros territorios interesados.

Con esta actuación, el ITJ pone a disposición de los territorios de transición justa una herramienta adicional para reforzar su identidad colectiva y poner en valor el patrimonio minero como elemento diferenciador. La red aspira a diversificar la economía de las comarcas afectadas por el cierre de actividades extractivas, transformando un legado industrial en un activo cultural y turístico.

El proyecto incluye la identificación de operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización.

La red pone el foco en revalorizar el patrimonio industrial y minero como motor de un desarrollo turístico sostenible, creando una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo entre los territorios del carbón. Asimismo, quiere contribuir a la diversificación de las economías locales mediante propuestas innovadoras, inclusivas y alineadas con la Estrategia de Transición Justa. La formación y capacitación en sostenibilidad, innovación y gestión turística será un pilar esencial para dar visibilidad nacional e internacional a la identidad común de estos territorios.

