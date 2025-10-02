El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Observación de aves en la charca de Zeluán. Marieta
Qué hacer en Asturias

Día de las Aves en Asturias: rutas y observación de pájaros para su celebración

Rutas guiadas y observación de aves en diversos puntos de Asturias, son actividades previstas para celebrar el Día de las Aves el primer fin de semana de octubre

I. G.

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:52

Comenta

El Día Mundial de las Aves, que se conmemora el primer fin de semana de octubre, se celebra en Asturias con varias actividades de observación y divulgación.

La organización SEO/BirdLife ha programado sendos recorridos guiados en dos de los enclaves del Principado con mayor biodiversidad y presencia de aves: la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y la ría del Eo.

El primero, en el enclave maliayo, tendrá lugar el sábado, día 4, a partir de las 11 horas y saldrá del aparcamiento de El Salín. El previsto en la ría del Eo, por su parte, comenzará a las 10.30 horas del domingo en el puerto de Castropol. Son actividades para todos los públicos y gratuitas, pero requieren inscripción previa.

Por su parte, el grupo naturalista Mavea desarrollará sus actividades en la comarca de Avilés. El sábado 4, de 16.30 a 18 horas, guiará visitas al humedal de La Furta, un embalse localizado en el concejo de Corvera que es lugar de cría, paso o descanso de numerosas especies.

Para el domingo, de 11.30 a 14 horas, se han previsto puertas abiertas en la Charca de Zeluán y observación de aves en la ensenada de Llodero, un espacio natural protegido que se encuentra entre Avilés y Gozón. Las inscripciones son gratuitas.

También en Gijón se ha organizado una ruta de observación de aves. Saldrá a las 11 horas del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Monte Deva. Es gratuita, pero las plazas son limitadas (20). Además de sumarse a la ruta, desde el Ayuntamiento se anima a participar en el Concurso de identificación de cantos de aves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Día de las Aves en Asturias: rutas y observación de pájaros para su celebración

Día de las Aves en Asturias: rutas y observación de pájaros para su celebración