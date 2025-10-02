Día de las Aves en Asturias: rutas y observación de pájaros para su celebración

I. G. Jueves, 2 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

El Día Mundial de las Aves, que se conmemora el primer fin de semana de octubre, se celebra en Asturias con varias actividades de observación y divulgación.

La organización SEO/BirdLife ha programado sendos recorridos guiados en dos de los enclaves del Principado con mayor biodiversidad y presencia de aves: la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y la ría del Eo.

El primero, en el enclave maliayo, tendrá lugar el sábado, día 4, a partir de las 11 horas y saldrá del aparcamiento de El Salín. El previsto en la ría del Eo, por su parte, comenzará a las 10.30 horas del domingo en el puerto de Castropol. Son actividades para todos los públicos y gratuitas, pero requieren inscripción previa.

Por su parte, el grupo naturalista Mavea desarrollará sus actividades en la comarca de Avilés. El sábado 4, de 16.30 a 18 horas, guiará visitas al humedal de La Furta, un embalse localizado en el concejo de Corvera que es lugar de cría, paso o descanso de numerosas especies.

Para el domingo, de 11.30 a 14 horas, se han previsto puertas abiertas en la Charca de Zeluán y observación de aves en la ensenada de Llodero, un espacio natural protegido que se encuentra entre Avilés y Gozón. Las inscripciones son gratuitas.

También en Gijón se ha organizado una ruta de observación de aves. Saldrá a las 11 horas del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Monte Deva. Es gratuita, pero las plazas son limitadas (20). Además de sumarse a la ruta, desde el Ayuntamiento se anima a participar en el Concurso de identificación de cantos de aves.

