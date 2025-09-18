El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Camiones clásicos se darán cita en La Caridad el domingo 21. N. A.
Días de teatro y motor en La Caridad

La capital franquina anticipa las fiestas de San Miguel con el ciclo de teatro de su Semana Cultural y un fin de semana dedicado a las motos y camiones clásicos

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:55

En La Caridad ya ha comenzado la cuenta atrás para las fiestas patronales de San Miguel, que tendrán lugar entre los días 26 y 30 de este mes de septiembre, pero la intensa agenda de esta semana hace más dulce la espera.

Este jueves 18 comienza el ciclo de teatro de la XLI Semana Cultural de San Miguel y durante el fin de semana tendrán lugar dos citas ineludibles para los aficionados al motor: la III Concentración motera 'Ay pollito la que has liao!!!' y la VIII Quedada de Camiones Clásico.

En cuanto a las noches de teatro (todas las funciones tendrán lugar a las 20.30 horas en el Auditorio As Quintas), se sucederán hasta el domingo 21 y habrá una última función el jueves 25.

Las compañías y representaciones anunciadas son:

  • Jueves 18: Grupo La Puente Arriba de Nava con 'La consulta de los líos'.

  • Viernes 19: Compañía de Teatro Casona de Oviedo con 'Tararí'.

  • Sábado 20: Baluarte Teatro de Puerto de Vega con 'La calle del infierno'.

  • Domingo 21: Grupo Cioyo de Castropol con 'Fendo amigos'.

  • Jueves 25: El Hórreo de Valdés representará su espectáculo de cantes y toques vaqueiros 'Nos, los vaqueiros'.

Las entradas, gratuitas para los menores de 12 años, tienen un precio de 3 euros.

Motos y camiones

En cuanto a la concentración motera, organizada por el club Apretaye el Corno, se desarrollará entre los días 19 y 21 en la capital franquina, mientras el encuentro de camiones clásicos tendrá lugar el sábado.

El programa del encuentro motero incluye vermús musicales y verbenas, exhibiciones de Paulo Martinho, concursos de sonido de escapes, un desfile con antorchas (sábado a las 23 horas) y una ruta mototurista (domingo, desde las 11 horas), entre otras actividades.

En cuanto a la concentración de camiones, la jornada comenzará en Jarrio (en el aparcamiento del Hotel Las Camelias), donde se darán cita todos los vehículos participantes para hacer una ruta por el concejo de El Franco. La llegada a La Caridad está prevista para las 13.30 horas. Los camiones podrán verse hasta las 19 horas, cuando se celebrará el acto de clausura de la jornada.

