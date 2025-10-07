Una exposición en Oviedo homenajea los seis siglos de historia del pueblo gitano

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 7 de octubre 2025, 19:08 Comenta Compartir

El cibercentro de La Lila acoge la exposición '600 años, una historia compartida'. Organizada por la Fundación Secretariado Gitano, pretende dar visibilidad a la cultura gitana, su legado y su historia. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, aunque desde el día 14 esta muestra se trasladará al Centro Social Villa Magdalena, en Oviedo. Esta ventana a la cultura gitana muestra enseres tradicionales como el pañuelo utilizado en las bodas, símbolo de la virginidad de la mujer, y fotografías de personalidades gitanas que han destacado en diversos ámbitos. De ahí la importancia de romper con la visión estereotipada y homogénea de la comunidad gitana: «Todavía hay un ideario de qué es gitano pero la comunidad gitana es heterogénea y diversa y no hay unas características para decir quiénes son gitanos y quiénes no».

Durante la inauguración de la muestra, la Fundación Secretariado Gitano puso sobre la mesa, con cifras, la situación actual del pueblo gitano. Un dato importante: el 86% de la población gitana vive en situación de riesgo de pobreza. Otro más: de las 24.000 personas que residen en infraviviendas, 18.000 son gitanas.

Carmen Félix, orientadora educativa de la fundación, hizo hincapié en la falta de reconocimiento de la historia gitana en los libros de texto. «Todavía se salta esta etapa de los gitanos y sobre todo se obvia que no fue hasta el año 1978 cuando los gitanos pudieron acceder a la educación». Aunque se han logrado avances en esta materia, la tasa de abandono escolar en la comunidad gitana sigue siendo preocupante, con el 63% de los jóvenes sin completar la Educación Secundaria Obligatoria.

Eva Rodríguez, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Oviedo, compartió un mensaje esperanzador: «En Oviedo el tema del chabolismo está erradicado y quedan muy pocos poblados transitorios, así que hemos dado grandes pasos«.

Visita guiada a la exposición. Juan Carlos Román

Entre los asistentes a la inauguración estaba Jesús Aller, director de la oficina de Ranstad, quien afirmó que «hay un gran desconocimiento de este tipo de personas y estos eventos facilitan el reconocimiento de la inclusión que por derecho tienen. En el tema laboral colaboramos con la fundación».

Amparo Rodríguez, directora de GiGroup Oviedo, indicó también que pese a no tener estadísticas de qué porcentaje de gitanos trabajan con ellos, «el acompañamiento que se hace es bueno y nos facilita aún más la incorporación al trabajo».