El Festival Fifty-Fifty de Avilés rendirá homenaje a Xuan Bello: el programa completo

Los organizadores del Festival Fifty-Fifty presentaron junto a la concejala de Cultura el programa y el cartel de esta quinta edición.

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:01 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía regresa a Avilés en su quinta edición del 25 al 28 de septiembre para clausurar la temporada cultural estival con un total de 21 actividades en una propuesta diversa y multidisciplinar que combina conciertos, espectáculos, charlas, recitales, exposiciones, talleres, clases magistrales, pasacalles y visitas guiadas poéticas, con una clara vocación de accesibilidad y participación, ya que la mayoría de las actividades son gratuitas. Entre ellas habrá un homenaje literario y musical al fallecido Xuan Bello.

El evento se presentó ayer de mano de sus organizadores y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que definió el Festival Fifty-Fifty como «una pequeña joya que tenemos la suerte de tener en Avilés desde hace ya cinco años». Esta quinta edición contará con las sedes del Teatro Palacio Valdés, el Auditorio de la Casa de Cultura, la Factoría Cultural y el Conservatorio Julián Orbón, pero también las propias calles y plazas de la villa donde se desarrollarán muchas de las propuestas del programa.

A los grandes eventos ya anunciados, como el espectáculo 'Lorca en Nueva York' con Alberto San Juan y el concierto de Ray Gelato & Enric Peidro Nonet, se suman ahora nuevas propuestas que amplían la programación y entre las que cabe destacar un homenaje literario a Xuan Bello, figura clave de la literatura asturiana contemporánea recientemente fallecido, colaborador habitual de EL COMERCIO - LA VOZ DE AVILÉS y amigo del Festival Fifty-Fifty, en el que participó en varias ocasiones como poeta y público.

El acto se celebrará el domingo 25 de septiembre y alternará proyecciones audiovisuales, música en vivo y lecturas de textos del propio Xuan Bello. Contará, entre otros, con poetas como Fernando Beltrán, Pablo A Marín Estrada, Bernardo Atxaga, Sofía Castañón, José Luís García Martín, Antón García o Esther García, entre otros, así como con el maestro gaitero Flavio Benito.

Jazz y posesía Programa del Festival Fifty-Fifty

Jueves 25

► De 9 a 21 horas: Inauguración de la exposición fotográfica 'El Fifty-Fifty por el objetivo de Manu Carranza', que se podrá ver todo el fin de semana en la Casa de Cultura y en la Factoría Cultural. (Evento gratuito).

► 20.30 horas: Concierto inaugural del festival con Lucía Rey Quartet'. En la Sala-Club de la Factoría Cultural. (Entradas a la venta).

Viernes 26

► 16.15 y 17.30 horas: Dos pases de 'El piano hoy', un taller impartido por Yamaha España en el Conservatorio Julián Orbón. (Evento gratuito).

► 17 horas: 'Fanzine de aforismos', taller de grabados en la Factoría Cultural. (Evento gratuito).

► 18 horas: 'Poesía y traducción', recital con Paco Castaño, Corina Oproae y Aurora Luque en la Factoría Cultural. (Evento gratuito).

► 20 horas: 'Lorca en Nueva York', espectáculo con Alberto San Juan en el Teatro Palacio Valdés. (Entradas a la venta).

► 22.30 horas: Jam Session de poesía y micro abierto en la Factoría Cultural. (Evento gratuito).

► 22.30 horas: Concierto de Matteo Paggi & The Giraffes en la Sala-Club de la Factoría Cultural. (Entradas a la venta).

Sábado 27

► 12 y 13 horas: Dos pases del espectáculo 'El fantasma Disklavier', micro-concierto infantil en el Conservatorio Julián Orbón (Evento gratuito).

► 13 horas: Pasacalles con la Patrulla Dixie por el casco histórico de Avilés. (Evento gratuito).

► 13 horas: espectáculo musical 'Revisita el pop español' en la calle PalacioValdés. (Evento gratuito).

► 17 horas: 'La música de las lenguas', recital con Olga Novo, Esther García y Àngels Gregori en la Facotría Cultural. (Evento gratuito).

► 18 horas: Masterclass de voz impartida por Marina Lledó en el Conservatorio Julián Orbón. (Evento gratuito).

► 18.30 horas: Concierto de Gipsy Joe Hot Club en la plaza de Álvarez Acebal. (Evento gratuito).

► 20 horas: Concierto de Ray Gelato & Enric Peidro en el auditorio de la Casa de Cultura. (Entradas a la venta).

► 22.30 horas: Concierto de Daahoud Salim Quintet en la Factoría Cultural. (Entradas a la venta).

Domingo 28

► 11.30 horas: 'Piedra, papel y poemas', visita turística desde la Oificina de Turismo. (Evento gratuito).

► 13 horas: Pasacalles con 'Swing4Asturias'.

► 17 horas: Homenaje a Xuan Bello en la Casa de Cultura. (Evento Gratuito).

► 19.30 horas: Clausura con concierto de Marina Lledó Quinet.