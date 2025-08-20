Fiesta del Asturcón 2025 en Piloña: XLV Edición de Tradición Asturiana La Fiesta del Asturcón ofrece una jornada única dedicada al caballo asturcón, emblema de la cultura y tradición asturiana

PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:45 Compartir

El sábado 23 de agosto de 2025 se celebra en la majada de Espineres, en plena sierra del Sueve (Piloña, Asturias), la XLV Fiesta del Asturcón, una de las fiestas tradicionales más emblemáticas del verano asturiano. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, este evento rinde homenaje al caballo asturcón y está organizado por la Asociación Conservadora del Asturcón del Sueve (ACAS).

Se trata de una jornada única en torno al caballo asturcón, símbolo de la tradición y la cultura asturiana, que combina actividades lúdicas, música, gastronomía y, como gran atractivo, el marcaje, monta y doma de los potros.

Ampliar Fiesta del Asturcón en Piloña

Programa de actividades:

La jornada comenzará a las 10:00 horas con el X Concurso de Dibujo Infantil, seguido a las 10:05 horas de una espectacular exhibición de arrastre con caballos asturcones. A las 12:00 horas se celebrará la misa de campaña.

A partir de las 13:00 horas tendrán lugar los actos institucionales, con el pregón a cargo de Rafael Lobeto Lobo (Asturcón del año 1991), creador del Salvamento Marítimo español en 1988. Durante el acto se entregarán los galardones anuales, entre ellos el de Asturcón del Año a Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, así como distintas menciones especiales.

La jornada festiva continuará con la comida de hermandad a las 14:30 horas y la tradicional tonada asturiana a las 16:00 horas, con la actuación de Vicente Prado «El Pravianu».

El momento más esperado llegará a las 17:00 horas con el espectáculo estrella de la fiesta: el marcaje, monta y doma de caballos, un ritual ancestral en el que se marca a los nuevos potros del año y que se completa con una impresionante demostración de doma.

Ampliar Fiesta del Asturcón en Piloña

Una cita con tradición, cultura y naturaleza:

La Fiesta del Asturcón no solo es un homenaje a esta raza autóctona de caballos, sino también un encuentro que pone en valor la identidad cultural de Asturias, la convivencia vecinal y el respeto por la naturaleza.

Con una mezcla de tradición, espectáculo y ambiente festivo, la Fiesta del Asturcón 2025 promete reunir a centenares de visitantes para vivir de cerca uno de los rituales más auténticos de la cultura asturiana.