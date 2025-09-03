Paraíso hinchable en Las Vegas para los niños
Las atracciones y actividades se sucederán hasta el jueves 4 de septiembre
L. L. P.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:36
Pequelandia vuelve a conquistar Las Vegas como previa a las fiestas de Corvera. Desde ayer y hasta mañana, jueves 4, los más pequeños pueden disfrutar de cinco hinchables de todo tipo y actividades de 11 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas.
Entre las 19.45 y las 20.30 horas, los juegos e hinchables estarán reservados para menores con necesidades especiales, los cuales contarán con apoyo de pictogramas para identificar el tipo de actividad en la que se encuentran participando. El Barco Pirata; el hinchable 'Brujitas', el tobogán 'Bob Esponja', el 'Batman' y la 'Isla Pirata' hicieron ayer las delicias de los más pequeños. La siguiente de las actividades infantiles será la Folixa de los Colores el próximo día 12.
