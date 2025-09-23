La Caridad programa cuatro días de fiesta por San Miguel

El chupinazo de las fiestas de San Miguel de La Caridad se lanzará desde el Ayuntamiento de El Franco.

I. G. Martes, 23 de septiembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Cuenta atrás en La Caridad (El Franco) para celebrar las fiestas patronales de San Miguel, que han tenido una antesala de lujo con la Semana Cultural y un fin de semana dedicado al motor.

El programa de las fiestas de San Miguel 2025 comenzará el viernes 26 con el chupinazo (20.30 horas en el Ayuntamiento), la tradicional charanga y una fiesta ambientada en los 80 a cargo de Escuela de Calor.

Las música y la diversión continuarán hasta el lunes, día de San Miguel. Así, el sábado habrá sesión vermú con música de los 60 y los 70 (13.30 horas) y verbena, amenizada por Banda Gaudí, orquesta Suavecito y DJ Molón.

El domingo, Jaime Paredes animará la sesión vermú; a las 18 horas tendrá lugar el reparto del bollo; y a partir de las 23 horas, verbena con Assia, América SL y DJ Tori.

El día de San Miguel habrá misa y procesión (13 horas) seguida de una sesión vermú con la que se pondrá el broche a las fiestas de este año.