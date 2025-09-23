El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El chupinazo de las fiestas de San Miguel de La Caridad se lanzará desde el Ayuntamiento de El Franco. D. Arienza
Qué hacer en Asturias

La Caridad programa cuatro días de fiesta por San Miguel

Las fiestas patronales comenzarán el viernes 26 con el chupinazo y la tradicional charanga y finalizarán el lunes 29, día grande

I. G.

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:35

Cuenta atrás en La Caridad (El Franco) para celebrar las fiestas patronales de San Miguel, que han tenido una antesala de lujo con la Semana Cultural y un fin de semana dedicado al motor.

El programa de las fiestas de San Miguel 2025 comenzará el viernes 26 con el chupinazo (20.30 horas en el Ayuntamiento), la tradicional charanga y una fiesta ambientada en los 80 a cargo de Escuela de Calor.

Las música y la diversión continuarán hasta el lunes, día de San Miguel. Así, el sábado habrá sesión vermú con música de los 60 y los 70 (13.30 horas) y verbena, amenizada por Banda Gaudí, orquesta Suavecito y DJ Molón.

El domingo, Jaime Paredes animará la sesión vermú; a las 18 horas tendrá lugar el reparto del bollo; y a partir de las 23 horas, verbena con Assia, América SL y DJ Tori.

El día de San Miguel habrá misa y procesión (13 horas) seguida de una sesión vermú con la que se pondrá el broche a las fiestas de este año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  6. 6 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias
  9. 9 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  10. 10 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Caridad programa cuatro días de fiesta por San Miguel

La Caridad programa cuatro días de fiesta por San Miguel