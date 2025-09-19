El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La exposición 'Máquinas digitales', en el centro de arte. J. C. Román

Laboral Ciudad de la Cultura celebra una jornada de puertas abiertas

Espacios como las antiguas cocinas, la lavandería, la sala de pinturas y la biblioteca de la facultad de Comercio estarán abiertas este 21 de septiembre para recibir a los visitantes

Inés Barea

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:35

Laboral Ciudad de la Cultura se abre de par en par para mostrar todos sus entresijos a todo aquel que quiera descubrirlos. Este domingo, 21 de septiembre, espacios como las antiguas cocinas, la lavandería, la sala de pinturas, la biblioteca de la facultad de Comercio, los talleres del centro de Formación Profesional y el mirador de la torre se podrán visitar en recorridos que se iniciarán cada media hora entre las 10.30 y las 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. También Laboral Centro de Arte ofrecerá a las 12.30 una visita comentada por sus dos exposiciones, y la RTPA mostrará los secretos que se esconden detrás de sus platós de televisión.

Será la ocasión también para disfrutar de varios talleres, teatro y planes para todos los públicos. Juega a lo Grande ofrecerá actividades tradicionales; Fernando Hurtado y el alumnado de la ESAD pondrán en escena la intervención coreográfica 'Cuerpos en tránsito'; De Sur a Norte musicalizarán la sesión vermú en Patioh!; Pompas y Pompones representará 'Un viaje por Jabón' en el Paraninfo y Producciones Maestras, en colaboración con Camino Escena Norte, subirá a las tablas del teatro 'Una mera curiosidad'. Los talleres para los más pequeños correrán a cargo de Desconectando, Susana Gudín y Higiénico Papel Teatro.

