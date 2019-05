Lolita lleva la tragedia 'Fedra' al Campoamor La obra vuelve a los escenarios en una versión de Paco Becerra dirigida por Luis Luque basada en 'Hipólito', de Eurípides ELCOMERCIO.ES Miércoles, 15 mayo 2019, 20:51

El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este sábado 18 de mayo a las 20.00 horas la representación de la tragedia 'Fedra', clásico protagonizado por Lolita Flores, que da vida a una mujer que huye del miedo y del sentimiento de culpa para atreverse a amar. Esta producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a los escenarios en una versión de Paco Becerra dirigida por Luis Luque basada en 'Hipólito', de Eurípides. La obra también está coprotagonizada por Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y Tina Sáinz.

Sinopsis

Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente.

El precio de las localidades es de 18, 15 y 12 euros. La función se repetirá el domingo 19 de mayo a las 21.00 horas.