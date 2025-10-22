El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos mujeres ante uno de los puestos de una edición anterior del mercado del azabache de Oviedo. Pablo Nosti
El mercado del azabache regresará a Oviedo en noviembre

Seis puestos se instalarán en la calle Gil de Jaz del 7 al 9 de noviembre y ofrecerán productos con esta piedra semipreciosa entre las once de la mañana y las nueve de la noche

R. F.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:31

La calle Gil de Jaz de Oviedo será el escenario del tradicional mercado del azabache del 7 al 9 de noviembre. El Ayuntamiento ya avanza con la organización de la nueva edición, que contará con seis puestos repartidos por la céntrica vía. El horario de apertura al público será de once de la mañana a nueve de la noche durante todo el fin de semana.

La junta de gobierno local aprobó la semana pasada la autorización del mercado «de especial trascendencia para el interés general, cultural y social». El proyecto, promovido por la Concejalía de Economía, que dirige Leticia González, nace «con la finalidad de contribuir al desarrollo de iniciativas de divulgación de la actividad y tradición azabachera asturiana», según justifica el gobierno local en el acta de aprobación. Los objetivos para todos los expositores es dar visibilidad a su empresa o a su emprendimiento directamente de su mano como elaboradores, exportadores y comerciantes de sus propias marcas y productos y apostar por el producto local para darle continuidad y así seguir manteniendo la cultura vinculada a este sector.

El azabache, destaca la memoria, es «una piedra semipreciosa en la que Asturias es líder mundial y casi en exclusiva en Europa». Su producción tiene u papel muy importante en el Oviedo de las peregrinaciones, lo que hizo que el azabache se haya convertido en uno de los emblemas del Camino de Santiago desde sus inicios en el Camino Primitivo.

