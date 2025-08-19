El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El popular caballo asturcón 'Indomable', en una pasada edición de la fiesta en Espineres. J. M. Pardo
Piloña rinde homenaje al asturcón

La majada de Espineres acoge este 23 de agosto la Fiesta del Asturcón, una cita de Interés Turístico Nacional que celebra la raza equina asturiana

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 13:30

El paraje de la majada de Espineres, enclavada en la Sierra del Sueve y perteneciente al concejo de Piloña, acogerá este sábado, 23 de agosto, una de las fiestas emblemáticas del verano en Asturias. Tanto es así, que la Fiesta del Asturcón, todo un homenaje a la raza equina autóctona de Asturias, está declarada de Interés Turístico Nacional.

El programa festivo diseñado por la Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve (ACAS) para esta 45 edición lo abrirán los más pequeños, a quienes se dirige el concurso de dibujo 'El Asturcón y su entorno', que se organizará en dos categorías, para niños de 6 a 8 años y de 9 a 12.

Apenas cinco minutos más tarde comenzará la exhibición de arrastre con caballos asturcones, a lo que seguirá la misa de campaña (12 horas) y los actos institucionales (13 horas), con el pregón y la entrega de distinciones.

El pregonero de esta edición es Rafael Lobeto Lobo, que fue reconocido con el Asturcón del año en 1991 y creador del Salvamento Marítimo español en 1998. En cuanto a las distinciones, destaca el Asturcón del Año, que este año se concede al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.

Marcaje, monta y doma

Una comida de hermandad, para la que es preciso contar con invitación, (14.30 horas) y una actuación de tonada con el gaitero Vicente Prado 'El Pravianu' (16 horas) anticiparán el espectáculo estrella de la jornada, centrado en el marcaje, la monta y doma de caballos. Esta exhibición, que el año pasado tuvo que suspenderse por la lluvia y el mal tiempo, está prevista para las 17 horas.

El marcaje de los asturcones se hace a los nacidos en el año 2025 y desde la organización recuerdan que «desde hace varios años se hace sin dolor y con pintura biodegradable».

Por otra parte, la organización advierte de que el descenso de vehículos el día de la fiesta no estará permitido antes de las 15 horas.

