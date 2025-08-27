La música llena las fiestas de Sant'Olaina en Somao, en Pravia, que arrancan este 29 de agosto

L. L. P. SOMAO. Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:20 Comenta Compartir

Somao, en Pravia, arrancará este viernes, día 29, su fin de semana grande de la mano de las fiestas de Sant'Olaina. La quema de cohetes y el repique de las campanas a las 12 horas anunciarán el comienzo de las fiestas cuya primera verbena correrá a cargo de Costa Norte y M-3 Show.

El sábado los juegos tradicionales serán los protagonistas de la jornada mientras que el domingo se sucederán los actos religiosos con la misa solemne y la posterior procesión, que irán seguidas de una sesión vermut a cargo de la Banda de Música de Pravia y el dúo Sensación, que repetirá en la verbena. El deporte tendrá también su lugar con el partido de solteros contra casados, también el domingo.

El lunes se vivirá el día grande que comenzará con misa por los difuntos del pueblo a las 12.30 horas y un vermut musical. A las 19.30 horas se repartirá el bollo y por la noche se lanzarán los fuegos artificiales.