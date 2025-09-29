El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las escenas de su última producción, 'Mysteries of China'. PROMOCIONAL
Qué hacer en Asturias

El Gran Circo Acrobático Chino regresa al Palacio Valdés de Avilés

Ofrecerá sendas funciones los días 15 y 16 de noviembre de su nuevo espectáculo 'Mysteries of China'

R. D.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:51

El Gran Circo Acrobático Nacional de China volverá a actuar dos años después de haber asombrado y entusiasmado al público del Teatro Palacio Valdés de Avilés. El coliseo será de nuevo el escenario de la magia visual de 35 artistas que dejarán boquiabiertos a los espectadores. Las entradas ya están a la venta para unas funciones que se desarrollarán el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, a las 20 horas.

La compañía llega en esta ocasión con el espectáculo 'Mysteries of China' que, como ha reseñado el diario 'The New York Times', es «un deleite para los cinco sentidos». Es, en realidad, lo que espera el público de esta compañía que siempre asombra con sus números milimétricamente coordinados en los que la música y la estética juegan un papel fundamental.

El espectáculo consta de cuatro actos con una duración total de 135 minutos en los que se representa una historia a través de la danza, malabares, acrobacias, coreografías, música oriental y un cuidado diseño de producción, juegos de luces y coloridos trajes. Muchos de los artistas han sido deportistas olímpicos y otros han trabajado en el Circo del Sol, otra de las compañías de teatro y acrobacias mundialmente reconocidas.

'Mysteries of China' estuvo por el verano en Madrid y Valencia; en septiembre, en Barcelona y Palma de Mallorca;en octubre, en varias localidades de Canarias, en Murcia y Cataluña y en noviembre, además de Avilés, pasará por Zamora, Pamplona, Huelva, Alcoi y Manresa, entre otras. Diciembre y enero serán sus últimos meses de actuaciones en España, cuando visitarán Vigo y Córdoba, entre otras localidades.

