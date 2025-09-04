El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Muñiz Suárez sujeta su libro junto a la concejala de Cultura Yolanda Alonso.

El libro que abre las puertas del Teatro Palacio Valdés de Avilés

Firmado por el periodista Luis Muñiz Suárez, se presentará al público el próximo viernes 12 en el coliseo

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:42

Ya había publicados otros dos libros sobre el Teatro Palacio Valdés de Avilés, pero el que acaba de sacar el periodista e investigador Luis Muñiz Suárez ... es diferente. Con una clara «vocación enciclópedica», las 320 páginas que resumen tanto los orígenes del teatro como su historia y su relación con la ciudad son principalmente «gráficas» con 550 fotografías que «tratan de mostrar hasta el último rincón». El objetivo del autor es exhibir «el esplendor del teatro como parte del patrimonio cultural e histórico que tiene la ciudad», cuya conservación y rehabilitación alaba. El libro se presentará al público el próximo viernes día 12 de septiembre, a las 19 horas, en un acto en el propio teatro con entrada libre. El acto estará presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín y contará con la intervención de Santiago Rodríguez Vega, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y alcalde de la ciudad cuando se reinaguró el teatro en 1992. También estará Mariano Bayón, el arquitecto responsable de su rehabilitación.

