El libro que abre las puertas del Teatro Palacio Valdés de Avilés

Ya había publicados otros dos libros sobre el Teatro Palacio Valdés de Avilés, pero el que acaba de sacar el periodista e investigador Luis Muñiz Suárez ... es diferente. Con una clara «vocación enciclópedica», las 320 páginas que resumen tanto los orígenes del teatro como su historia y su relación con la ciudad son principalmente «gráficas» con 550 fotografías que «tratan de mostrar hasta el último rincón». El objetivo del autor es exhibir «el esplendor del teatro como parte del patrimonio cultural e histórico que tiene la ciudad», cuya conservación y rehabilitación alaba. El libro se presentará al público el próximo viernes día 12 de septiembre, a las 19 horas, en un acto en el propio teatro con entrada libre. El acto estará presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín y contará con la intervención de Santiago Rodríguez Vega, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y alcalde de la ciudad cuando se reinaguró el teatro en 1992. También estará Mariano Bayón, el arquitecto responsable de su rehabilitación.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha presentado este jueves el acto del día 12 acompañada por el autor del libro y por el editor, Benjamín Lebrato. Ha recordado la edil que el libro llega en un «año muy importante» en el que se celebra el 125 aniversario del inicio de la construcción del teatro. «Para nosotros el teatro es un prioridad, no solamente en cuanto a mantener unos criterios y una calidad de programación, sino también intentamos hacer un esfuerzo importante en dar a conocer esta joya de nuestro patrimonio cultural», ha subrayado. De esta forma, el libro entra a formar parte de una serie de herramientas como son las jornadas de puertas abiertas organizadas de manera puntual o permanentes como la presencia del teatro en internet y redes sociales. Yolanda Alonso ha incidido en la importancia de dar a conocer el teatro en sí mismo y en este propósito ha enmarcado el lanzamiento de la página web y los perfiles en distintas redes sociales en 2021.

Benjamín Lebrato, de Ediciones Nieva, ha calificado el libro como una «joya» y «el que más fidedignamente cuenta la historia de cómo se hizo la sociedad del teatro, cómo se hizo el teatro, todos los avatares que tuvo y cómo se recuperó».

Luis Muñiz Suárez ha aplaudido la labor municipal en el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico de la ciudad y su intención de que el libro contribuya a «que el público que aún no conozca el teatro, pese a la encomiable labor del Ayuntamiento, lo haga».

Ha reconocido que ha «disfrutado un montón haciéndolo», que ha tratado de ser lo más exhaustivo posible y ha animado a la población a acudir a la presentación y sentarse en el patio de butacas.