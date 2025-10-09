Tres planes con peques para tres días de puente en Asturias

Dos niños durante una visita a la 'Nao Victoria' en una anterior escala en Avilés.

Se avecina un fin de semana largo en Asturias. El traslado de la festividad del Pilar al 13 de octubre ofrece la posibilidad de disfrutar de tres días en los que los más pequeños no tendrán cole y muchos adultos también librarán. Por eso, este puente festivo representa una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y disfrutar juntos compartiendo juegos y espectáculos para todos los públicos. Aquí destacados tres de los planes de ocio infantil y familiar previstos para estos días en Asturias.

Sábado, 11 de octubre Teverga y Ribadesella Historia, creatividad y diversión

Pequeños y no tan pequeños pueden sumergirse en nuestro pasado más remoto participando en los talleres que se impartirán en dos de los equipamientos culturales más conocidos de Asturias: el Parque de la Prehistoria de Teverga y el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo.

En el primero se llevará a cabo el taller 'Hágase la luz', dirigido a todos los públicos a partir de 6 años (los menores deben acudir acompañados de un adulto). Quienes participen descubrirán el proceso de creación de las lámparas de tuétano, imprescindibles para aquellos artistas del Paleolítico que pintaban las cuevas.

La actividad, que se celebrará tanto el sábado como el domingo a las 12 horas, tiene una duración de 45 minutos y un precio general de 3 euros (no incluye la entrada al parque). Las plazas son limitadas.

En el Centro de Tito Bustillo, por su parte, se impartirá un taller de tamponado o punteado, una técnica artística utilizada desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

Esta actividad, que se oferta para las 16 horas de sábado y domingo, es gratuita y está dirigida al público familiar con menores a partir de 4 años.

Domingo, 12 de octubre Gijón Ilusión, magia y sorpresas

El Teatro de la Laboral de Gijón será el domingo un espacio mágico en el que 'Nada es lo que parece'. Es el nombre del espectáculo del mago Dakris, que visita la ciudad avalado por el premio a Mejor Mago del año 2012 y el Primer Premio Nacional de Magia.

Desapariciones, ilusionismo, mentalismo y magia interactiva son algunos de los ingredientes de un espectáculo en el que se implicará al público.

La cita está prevista para las 17.30 horas del domingo y tiene una duración de 90 minutos. La entrada general tiene un coste de 30 euros.

Lunes, 13 de octubre Aviés Todos a bordo de la Nao Victoria

La 'Nao Victoria', réplica de la embarcación que dio la primera vuelta al mundo en 1522, vuelve a España tras su gira europea y su primer puerto es Avilés. Del 10 al 19 de octubre se podrá ver atracada junto al Centro Niemeyer y abrirá sus puertas a cuantos quieran recorrer su cubierta y conocer la historia marítima española y de quienes la han forjado a lo largo de los siglos.

Las visitas podrán realizarse de 10 a 19.30 horas (horario ininterrumpido). El acceso será gratuito para menores de 5 años, que deberán ir acompañados de un adulto; tendrá un coste de tres euros para niños de hasta 10 años y de seis para las personas adultas. Hay precios especiales para familias.

