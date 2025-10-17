Cuatro planes para exprimir el fin de semana con los peques

Isabel Gómez Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Aviso a las familias: Halloween (o Samaín, para ser más precisos) ya se ha colado entre los planes para compartir con los más pequeños durante el fin de semana. Al fin y al cabo, el tema da mucho juego, como veremos hasta el último día de octubre. No obstante, hay otras propuestas para disfrutar en familia desde hoy y hasta el domingo. Aquí van cuatro ejemplos.

Soto de Ribera 18 de octubre Cocina para los niños

Soto de Ribera acoge este sábado, día 18, el primer Mercado del Paraíso Natural, una cita dedicada a la producción ecológica asturiana. Habrá un mercado y diversas actividades para adultos durante toda la jornada, pero los más pequeños podrán disfrutar de demostraciones de cocina (con inscripción), un taller de cestería (también con inscripción) y otro de bolitas de fieltro (sin inscripción), así como de un taller de cocina en el que prepararán manzanas asadas y tortos al estilo de la abuela.

Todas las actividades son gratuitas y tendrán lugar en el centro social La Caballería de Soto de Ribera a partir de las 11 horas. El taller de cocina se organizará en dos turnos, a las 11 y a las 12.30 horas, con diez plazas cada uno y una duración de hora y media. Las inscripciones deben realizarse a través del teléfono 628 200 520.

Jardín Botánico Atlántico de Gijón 19 de octubre Todos a la huerta

En el marco de su programación de otoño, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón oferta este domingo, día 19, el taller familiar ¡Manos a la huerta¡, en el que los menores a partir de cuatro años serán protagonistas. De 12 a 14 horas, los participantes (se admiten hasta dos adultos por menor) aprenderán diferentes formas de plantar y sembrar. Hay un total de veinte plazas y el precio general es de seis euros.

Pola de Siero 19 de octubre Los títeres cobran vida

El Museo Taller de Títeres de Pola de Siero ha programado para el domingo, a las 18 horas, una nueva visita animada para conocer uno de sus tesoros. La cita se articulará en torno a un títere de varilla chino de mediados del siglo XX, aunque los asistentes podrán descubrir otros objetos singulares de la colección. Durante la visita se explirá por qué destacan, cómo están hechos y se verá cómo cobran vida. La visita tiene una duración de unos 75 minutos y las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en el teléfono 686 125 880.

Luarca y Figueras 18 de octubre Empieza Samaín/Halloween

Y para ir entrando en materia de Samaín/Halloween, dos citas en el Occidente de Asturias: el sábado, a partir de las 17 horas, en la Casa de la Infancia y Juventud de Luarca se impartirán talleres de decoración de Samaín para menores de 3 a 7 años; y desde las 18 horas, en la Casa de Cultura de Figueras, en el concejo de Castropol, Laura Cuervo contará cuentos de miedo a peques de entre 4 y 8 años.

