La cultura llega a todas las parroquias de Corvera durante la Noche Blanca

Representantes de Apymec y asociaciones en la presentación de la Noche Blanca de Corvera.

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 30 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Ni un rincón sin cultura en Corvera. La séptima edición de la Noche Blanca, marcada por la colaboración del tejido vecinal, comercial y hostelero de la mano de Apymec, llega este viernes a los rincones del concejo.

«La Noche Blanca es como si fuera la gala de la cultura anual», explicó el alcalde, Iván Fernández, y así se manifiesta en las más de 40 actividades programadas que, por primera vez, llegarán a todas las parroquias y que tendrán como protagonistas a los propios vecinos.

Actividades de la Noche Blanca de Corvera Música Coral de Cancienes (Villa); Dúo Sin Pausa (Molleda); Concierto Banda de Música (Las Vegas); Dellastrada (Trasona); Nerea Mafarki (Cancienes).

Talleres Master class con Bras Rodrígo (Villa); Mosaicos (Los Campos); Pintura (Las Vegas); Fotografía (Las Vegas).

Exposiciones Patri x Libertad (Cancienes); Expopeques (Las Vegas). Aida Pantiga (Las Vegas).

Cuentacuentos Elisabet Martín (Centro de Día de Las Vegas y Anagraf); David Acera (Sayme y Trisquel).

Moda Desfile (Las Vegas) y taller de camisetas (Las Vegas).

Entre ellos están, por ejemplo, Patricia x La Libertad que llevará a cabo una exposición en La Lechera de 25 fotos sobre su último viaje a Tanzania. Además se proyectarán dos vídeos sobre su proyecto y su último viaje a Tanzania. En el encuentro se mostrará a los asistentes la vida local del país africano. «Considero que para conocer un pueblo tienes que bajar a las profundidades de la vida local», explicó.

En música la Asociación Coral Cancienes, que participa por primera vez, llevará a cabo un repertorio coral en la parroquia de Villa y Bras Rodrigo impartirá una master class en el Museo de los Países Celtas. Mientras, Juan Guerra de Torroto impartirá un taller de mosaicos en Los Campos y el artista Ibáñez llevará a cabo un talle de pintura en Las Vegas.

«Este año, ninguna parroquia queda al margen de la fiesta y la cultura: cada colectivo aporta su creatividad y esfuerzo, y todos los concejos suman para que la noche sea realmente excelente para quienes viven y visitan nuestro municipio», señaló el alcalde, quien agradeció la colaboración del tejido asociativo.

A las actividades, que comenzarán a las 18.30 horas, se unirán varios pasacalles para animar la jornada en la que niños y adultos podrán disfrutar de todo tipo de actividades. Dellastrada cerrará la jornada en Trasona con un concierto en el bar El Muro mientras que Nerea Mafarki lo hará en La Lechera a las 23.30 horas.