Un día del Carmen con mucho arte en Asturias

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 16 de julio 2025, 06:17

Aunque el concierto de Joaquín Sabina en el Gijón Life y el Festival Celsius en Avilés son las dos grandes citas culturales de este 16 de julio, día del Carmen, en Asturias, la agenda de la jornada incluye muchas otras propuestas artísticas para satisfacer a diferentes públicos. Además, las fiestas populares en honor a la Virgen animan hoy muchas localidades del Principado; sobre todo, Cangas del Narcea, donde esta tarde se celebra la Descarga.

A Single Man en la Escuela de Comercio

El ciclo Cine y diseño interior programa hoy la película 'A Single Man', de Tom Ford, en la Escuela de Comercio. Se trata de una película dramática romántica de época estadounidense de 2009 basada en la novela de 1964 del mismo nombre de Christopher Isherwood. Colin Firth y Julianne Moore son sus protagonistas. El acceso a la sala es libre hasta completar el aforo. El ciclo continúa mañana con la proyección de 'Parásito', de Bong Joon-ho, cinta coreana de 2019. Al día siguiente, 'El escritor oculto', de Roman Polansky. 18 horas.

Concierto de Álvaro Torres Trío

Hoy, a las 21.30 horas en Meidianerz. Álvaro Torres, piano; Masa Kamaguchi, contrabajo, y Kresten Osgood, batería, componen este trío que se está consolidando como una de las propuestas más interesantes del jazz contemporáneo en Nueva York. «Magistralmente impredecible… Extraordinario», dicen de ellos en 'All About Jazz'. Avalados por el icónico sello neoyorquino Sunnyside Records, han lanzado su cuarto álbum, 'Iris', y se han presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos de la ciudad, como The Jazz Gallery y Mezzrow. Además, han llevado su música original a festivales en España y México. 25 euros es el precio de las localidades

Concierto de Joaquín Sabina

Hoy, a las 22 horas en el Parque de los Hermanos Castro. El festival Gijón Life acerca a Gijón la gira de despedida del gran Joaquín Sabina. No hay localidades. Se agotaron en una hora el mismo día de que se pusieron a la venta.

Exposición: 'Libertad encorsetada'

Hasta el 14 de septiembre, en el Museo Evaristo Valle. La muestra 'Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la pintura de Valle', comisariada por Gretel Piquer, reúne más de 70 piezas: dibujos, acuarelas, óleos, fotografías, indumentaria y complementos de época procedentes de los fondos de la Fundación Museo Evaristo Valle, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Muséu del Pueblu d'Asturies y colecciones particulares. Dotado ya en su infancia de una perspicaz mirada artística y documental, tanto la moda femenina como masculina de la burguesía rural o urbana se aparecen reflejadas en los lienzos y dibujos de Valle a lo largo de los primeros cincuenta años del siglo XX, evidenciando las transformaciones que ha vivido la indumentaria con el paso de las décadas. Horarios de visita: Martes a viernes, de 10 a 13 horas. Sábados, de 17 a 20 horas. Domingos de 12 a 14 horas.

Exposición 'Desterradas'

Hasta el 20 de julio, en el Museo Barjola. Subtitulada 'Las personas sin tierra del siglo XXI', esta exposición, organizada por la ONG Soldepaz Pachakuti, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación y el Ayuntamiento de Gijón, muestra el trabajo del fotógrafo y cineasta Unai Aranzadi (Bilbao, 1975) viajando en solitario con su estudio portátil por la República Democrática del Congo, Palestina, Brasil, Kosovo, Macedonia del Norte, Japón, Honduras, Mozambique y Filipinas, lugares en los que viven personas que, o bien han perdido su tierra, o simplemente jamás la tuvieron. La muestra puede visitarse en horarios de martes a viernes de 11. 30 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

Exposición: 'Terranautas. Notas para un nuevo mapa del mundo'

Hasta el 11 de noviembre, en Laboral Centro de Arte. Las obras de seis creadores que desarrollaron sus proyectos en las residencias artísticas de Laboral durante el año 2024 forman esta exposición que está comisariada por Marcos de La Fuente y que busca reflejar nuevas miradas desde la investigación y la producción artística a un mundo complejo y cambiante. Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon son los nombres de los creadores seleccionados para esta muestra irrepetible. Podrá visitarse de martes a viernes, de 10 a 19.30 horas, y los sábado, de 11 a 19.30 horas.

Oviedo

Gara Durán y Hofe

Hoy, a las 20 horas, en el Edificio Histórico de la Universidad. Gara Durán es una cantante y compositora madrileña que ha emergido como una de las voces más prometedoras del 'pop sensible' en España. Su estilo mezcla delicadeza emocional, melodías envolventes y una producción contemporánea con tintes electrónicos. Hofe es un artista versátil, con una propuesta distinta, creativa y especial que acabará enganchando al visitante.

Cine a la luz de la luna: 'La familia Benetón'

Hoy, a las 22.15 horas en Trubia, en la plaza del General Ordóñez. El ciclo veraniego de proyecciones al aire libre presenta esta noche en la pantalla instalada en la calle la comedia española 'La familia Benetón' (2024), protagonizada por Leo Harlem, Pepe Viyuela, El Langui e Iñaki Miramón, entre otros. 93 minutos. Acceso libre. En caso de lluvia la proyección se trasladará al teatro casino.

Exposición: 'Santamarina, Gráfica Pura'

Hasta el 28 de septiembre, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Dedicada al destacado grafista ovetense José Santamarina, la muestra repasa su trayectoria desde los años 60 hasta los inicios del siglo XXI, incluyendo también una parte de su obra como artista plástico. Ha sido comisariada conjuntamente por los hijos de Santamarina, Carmen y Miguel, y la historiadora del arte Sara Moro. Una ocasión única para disfrutar de su obra. Horarios: Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición: 'Un tiempo azul'

Hasta el 16 de septiembre, en la sala de exposiciones Sabadell Herrero. La Consejería de Cultura en colaboración con Sabadell Herrero organiza la exposición retrospectiva de la artista asturiana Reyes Díaz Blanco 'Un tiempo azul'. Comisariada por Sara Moro, es una de las exhibiciones más importantes dedicadas a la creadora asturiana. En total, más de un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de ámbito nacional que abarcan 50 años de trayectoria.

Avilés

El Celsius prosigue en Avilés

El Festival Celsius 232, dedicado a la literatura fantástica, prosigue con un sinfín de propuestas. Hay encuentros literarios y talleres. Entre ellos, a las 18.30 horas, habrá un encuentro con César Mallorquí.

Exposición 'Colita, arte y parte'

Hasta el 11 de enero de 2026, en el Centro Niemeyer. La Sala de Fotografía del Niemeyer acoge una exposición única de la fotógrafa catalana Colita (Isabel Steva, 1940-2023), que repasa más de cuarenta años su relación con el arte, bajo el comisariado del director y heredero de su Archivo, Francesc Polop. La muestra se adentra en seis manifestaciones artísticas que tuvieron un impacto significativo en la vida y obra de Colita.

'Paloma al aire'

Hasta el 13 de octubre, en el Centro Niemeyer. La Plaza del Niemeyer acoge la exposición 'Paloma al aire', uno de los trabajos más conocidos del fotógrafo Ricardo Cases. La muestra, ofrece una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante: la colombicultura. A través de imágenes vibrantes, su autor habla de identidad, pertenencia y rituales en un territorio donde lo cotidiano y lo insólito se entrelazan. Lunes a domingo de 8 a 24 horas.

Cuencas

Exposición 'Cartografías convergentes'

Hasta el 27 de octubre, en Casa de Cultura Escuelas Dorado de Langreo. Esta muestra de María Esteve Trull , ganadora del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024, propone una arqueología de lo invisible, donde el cuerpo que camina y observa se convierte en testigo. El paisaje habla, la naturaleza se revela como archivo, y el caminar como herramienta de creación. 'Cartografías convergentes' es un viaje de inmersión, escucha y contemplación. Lunes a viernes de 11 a 13 y de 16 a horas; sábados de 11 a 14 horas. Entrada libre.

Centro

Exposición 'ConRazón'

Hasta el 31 de julio, en Casa de Cultura de Grau. Esta muestra comisariada por Laila Bermúdez ofrece una propuesta colaborativa de las creadoras Elisa Torreira, Isabel Cuadrado, Fernanda Álvarez y Sandra Sarasola en torno al concepto 'libro de artista' y a sus autorreflexiones. Gratis.

