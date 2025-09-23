El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Numerosos fieles junto a las imágenes de los mártires San Cosme y San Damián de Insierto. J. C. Román
Tradición y mucha música por los Santos Mártires de Valdecuna

El pregón de la exedil mierense Rocío Antela abrirá el día 26 el programa festivo, que se prolongará hasta el 28

I. G.

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:05

En Insierto, en el concejo de Mieres, ya está todo a punto para la romería de los Santos Mártires de Valdecuna, una fiesta de Interés Turístico que tendrá lugar el 27 de septiembre, pero cuya celebración se prolongará todo el fin de semana.

De hecho, el programa arrancará el viernes, día 26, con el pregón, a cargo de la exconcejala de cultura de Mieres Rocío Antela, que será distinguida con la Medalla de Oro de los Santos Mártires.

La imposición de bandas a la Xana y Xanines, la actuación del grupo folclórico L'Artusu y la primera verbena, amenizada por el Dúo Reflejos y Grupo Tekila, completarán la primera jornada.

El sábado, día grande, la celebración comenzará a las 7 horas con la primera misa en la ermita de los mártires San Cosme y San Damián, que cada año congregan a centenares de devotos. Habrá una misa cada hora, pero la mayor será a mediodía. Y como manda la tradición, habrá procesión, puya del ramu, actuaciones folclóricas y comida en el campo.

La fiesta se traslada por la tarde a la carpa de Insierto, donde actuarán varias orquestas desde las 17 horas.

Ya el domingo, día de Los Martirinos, habrá juegos infantiles (17.30 horas), un festival de canción asturiana (19), verbena (22.30) y, de madrugada, el concurso comarcal de tiru cuerda.

