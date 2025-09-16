San Juan de La Arena prepara tres días de fiesta por San Telmo

L. L. P. LA ARENA. Martes, 16 de septiembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Para cualquier arenesco hay dos fechas sagradas en el calendario. Una, las fiestas de San Juan el 24 de junio, que celebran el inicio del verano y a uno de sus santos más queridos. Otra, las celebraciones a San Telmo, patrón de La Arena (Soto del Barco).

La Asociación Cultural Arenesca de Festejos hizo este fin de semana público el cartel y el programa de fiestas que llenarán la localidad de actividades y música durante todo un fin de semana. Las fiestas este año se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre y pondrán el broche de oro a un verano lleno de actividades en la localidad.

Programa de San Telmo Viernes 26 Holi party : A las 18 horas en la cancha del polideportivo. Juegos infantiles : A las 18 horas en la cancha del polideportivo. Concierto Son de Mar : A partir de las 20.30 horas en la Puerta del Mar.

Sábado 27 Verbena : Amenizada por Dúo Eleven y Macro Disco Danky que desde las 22 horas pondrán música a la noche.

Domingo 28 Misa y procesión: A las 12 horas tendrá lugar la misa en la iglesia de La Arena y posteriormente la procesión marinera en honor a los fallecidos en la mar. Vermut musical: De 13.45 a 15.15 horas frente a La Rula a cargo de Grupo Marfil. Romería: De 19.15 a 20.45 horas a cargo de Grupo Marfil. Durante la jornada se homenajeará a la persona más mayor del pueblo.

El viernes 26, los más pequeños serán los encargados de abrir las fiestas con una holi party y juegos infantiles a partir de las 18 horas. La actividad infantil dará paso al concierto Sones de Mar que se llevará a cabo en la Puerta del Mar a las 20.30 horas.

El día siguiente, sábado, la jornada estará únicamente protagonizada por la verbena que arrancará a las 22 horas con dúo Eleven y continuará con la Macro Disco Danky, que pondrá al público a bailar hasta la madrugada.

El domingo 28 será el día grande en el que se congregarán los actos religiosos. Así pues a las 12 horas tendrá lugar la misa tradicional y acto seguido la procesión marinera por las calles del pueblo en honor a los fallecidos en la mar.

De 13.45 a 15.15 horas Grupo Marfil se encargará de amenizar el vermut con temas clásicos para todos los vecinos y a partir de las 19.15 horas el grupo volverá a subirse al escenario para alegrar la romería. Durante la misma se revelará el ganador de una cesta de marisco y se homenajeará a la persona más mayor del pueblo. «Serán unos días llenos de buen ambiente y muchas ganas de disfrutar juntos», avanzan desde la asociación, que este año ha querido preservar la tradición de las fiestas.