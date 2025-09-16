San Juan de La Arena prepara tres días de fiesta por San Telmo
Para cualquier arenesco hay dos fechas sagradas en el calendario. Una, las fiestas de San Juan el 24 de junio, que celebran el inicio del verano y a uno de sus santos más queridos. Otra, las celebraciones a San Telmo, patrón de La Arena (Soto del Barco).
La Asociación Cultural Arenesca de Festejos hizo este fin de semana público el cartel y el programa de fiestas que llenarán la localidad de actividades y música durante todo un fin de semana. Las fiestas este año se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre y pondrán el broche de oro a un verano lleno de actividades en la localidad.
Programa de San Telmo
Viernes 26 Holi party: A las 18 horas en la cancha del polideportivo. Juegos infantiles: A las 18 horas en la cancha del polideportivo. Concierto Son de Mar: A partir de las 20.30 horas en la Puerta del Mar.
Sábado 27 Verbena: Amenizada por Dúo Eleven y Macro Disco Danky que desde las 22 horas pondrán música a la noche.
Domingo 28 Misa y procesión: A las 12 horas tendrá lugar la misa en la iglesia de La Arena y posteriormente la procesión marinera en honor a los fallecidos en la mar. Vermut musical: De 13.45 a 15.15 horas frente a La Rula a cargo de Grupo Marfil. Romería: De 19.15 a 20.45 horas a cargo de Grupo Marfil. Durante la jornada se homenajeará a la persona más mayor del pueblo.
El viernes 26, los más pequeños serán los encargados de abrir las fiestas con una holi party y juegos infantiles a partir de las 18 horas. La actividad infantil dará paso al concierto Sones de Mar que se llevará a cabo en la Puerta del Mar a las 20.30 horas.
El día siguiente, sábado, la jornada estará únicamente protagonizada por la verbena que arrancará a las 22 horas con dúo Eleven y continuará con la Macro Disco Danky, que pondrá al público a bailar hasta la madrugada.
El domingo 28 será el día grande en el que se congregarán los actos religiosos. Así pues a las 12 horas tendrá lugar la misa tradicional y acto seguido la procesión marinera por las calles del pueblo en honor a los fallecidos en la mar.
De 13.45 a 15.15 horas Grupo Marfil se encargará de amenizar el vermut con temas clásicos para todos los vecinos y a partir de las 19.15 horas el grupo volverá a subirse al escenario para alegrar la romería. Durante la misma se revelará el ganador de una cesta de marisco y se homenajeará a la persona más mayor del pueblo. «Serán unos días llenos de buen ambiente y muchas ganas de disfrutar juntos», avanzan desde la asociación, que este año ha querido preservar la tradición de las fiestas.
