San Martín del Rey Aurelio escenifica los Cancios de Llavaderu en el de La Güeria Carrocera

El llavaderu de La Güeria (Carrocera, El Entrego) ha sido el escenario elegido para presentar, este miércoles, los primeros Encuentros Cancios de Llavaderu, un proyecto cultural subvencionado por la Consejería de Cultura dentro de la programación de espacios singularizados. El acto contó con la presencia de José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, y de la narradora y titiritera Ana Laura Barros, directora del proyecto.

Así, Cancios de Llavaderu transformará durante septiembre cinco lavaderos del concejo en escenarios de narración oral, actividades comunitarias y memoria compartida. La propuesta busca rescatar el valor de estos espacios tradicionales como lugares de encuentro y transmisión cultural, combinando narración en asturiano y amestao, funciones para público adulto y familiar, y talleres participativos.

El 28 y 29 de este mes y del 2 al 4 de septiembre habrá jornadas de adecuación y decoración comunitaria.