«He tenido algún tropiezo con los tribunales, pero trabajo en libertad» El humorista Facu Díaz. / E. C. Los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado presentan esta tarde en el Auditorio del Centro Niemeyer su espectáculo 'No te metas en política' EVA FANJUL Avilés Viernes, 22 febrero 2019, 11:41

El humorista y presentador de origen uruguayo Facu Díaz levanta esta tarde el telón del Niemeyer acompañado de Miguel Maldonado para presentar su espectáculo 'No te metas en política', un 'show' que llega a Avilés después de agotar entradas durante dos temporadas en Madrid, donde ha triunfado gracias a un humor sarcástico e incisivo. Díaz y Maldonado se dieron a conocer en 'La Tuerka' y actualmente colaboran con Andreu Buenafuente en 'Late Motiv'.

-Trae a Avilés el espectáculo 'No te metas en política'. ¡Menudo momento para intentar evitarlo!

-Ya le digo. El otro día me reía mucho porque el teatro al que vamos a Almería está ya promocionando nuestro 'show' porque nos coincide con las generales, el 28 de mayo. Así que ahí han visto un filón para decir: 'Oye, es un día perfecto para ir primero a votar y luego a ver la función'.

-¿Qué opina de la densa actualidad política que nos ocupa?

-Pues es un disparate. Por un lado nos beneficia porque nos aporta contenido al programa y al 'show', pero asumir tanta información es un disparate. Y que conste que a mí me gusta mucho estar informado, pero no me quiero imaginar la gente que no tiene tanto interés o que sencillamente no quiere saber nada de esto y se ve avasallada por este flujo de información. Tiene que ser un infierno.

-¿Cómo gestionan toda esta carga informativa en la función?

-Al programa que hacemos en Madrid todas las semanas le afecta más, porque se actualiza cada semana. En cambio, el espectáculo con el que estamos de gira ya tiene una estructura un poco más establecida. Tenemos que dar toquecitos de actualidad casi por obligación, pero también nos gusta dotar el 'show' de un poco de actualidad local del sitio que visitamos, porque sabemos que la gente también nos agradece mucho eso, que hablemos un poco de cómo está el panorama y hacer chanzas por ahí.

-Y en Avilés, ¿qué temas locales se van a tocar?

-Reservaremos un pequeño espacio de reivindicación al tema de Alcoa, que es algo que seguimos desde hace tiempo. Y, por otro lado, el político ilustre asturiano del que hablamos en el programa es Gaspar Llamazares, que está montando unos buenos pollos últimamente con su nueva organización. Yo creo que va a ser objetivo de alguna que otra chanza.

-Se habla mucho de la falta de humor en la política nacional, pero ¿falta libertad para hacer humor político en España?

-En mi caso, pese a que haya tenido aún que otro tropiezo con los tribunales, ahora no me siento en una posición de peligro. Creo que muchas veces los cómicos pecamos de cierto victimismo. Que un juzgado pueda llevar adelante causas por cosas que se han dicho y, sobre todo, en el ámbito penal, es lo que realmente pone en peligro la libertad de expresión. Pero a mí últimamente no me está ocurriendo eso, ya me ocurrió en su día, pero ahora me están dejando trabajar en libertad.