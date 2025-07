A medio minuto de que el Tsunami bañe Gijón de música

Aida Collado Gijón Viernes, 18 de julio 2025, 06:16 | Actualizado 06:31h. Comenta Compartir

La misma semana que se viralizaban las imágenes de Jared Leto, en camiseta y con gorra como un turista más de la siempre rebosante Barcelona, compartiendo picoteo con un desconocido en un banco, el actor y cantante estadounidense que en los noventa enamoró a medio mundo como el chico malote pero tímido y reflexivo que traía a Claire Danes por el camino de la amargura y las hormonas, volvía a copar todos los titulares por una espectacular entrada en tirolina al escenario del ciclo musical Marenostrum en Fuengirola.

Habrán pasado apenas tres días desde esto último, desde que Leto impactara en Andalucía con su banda, Thirty Seconds to Mars, tras ofrecer un espectáculo cargado de giros inesperados y sorpresas, cuando se suba al escenario del Tsunami, el festival que este viernes comienza a bañar Gijón desde el Parque de los Hermanos Castro.

La fiesta comenzará a las 15.50 con 'Las Furias' en el escenario Cutty Sark, por el que las seguirán Hermana Furia (17), Girlband! (19) y The Scratch (21). Mientras tanto, por el escenario Vibra Mahou desfilarán Slope (16.20), Zebrahead (17.55) y Hot Water Music (19.55). Atardecerá y será el turno de que Kase.O caldee la noche (Vibra Mahou, 22h) y Onza (Cutty Sark, 23.35) prepare el despegue, para la esperada actuación de Leto y su Thirty Seconds to Mars, por los que habrá que esperar hasta pasadas las doce y media de la noche. Está previsto que el concierto se alargue un par de horas, antes de que Big Special coja el relevo desde el otro escenario para poner fin a un viernes de lo más intenso.

Y el sábado, más. Será a las 00.50 horas cuando Sex Pistols con Frank Carter disparen el concierto más esperado del fin de semana, cabeza de un cartel que cuenta también con Fuet, Not Yet, Heavy Lungs, Viva Belgrado, Carolina Durante, Bad Nerves, Refused, Alcalá Norte y, por último como colofón a dos días de buena música, Me Fritos and the Gimme Cheetos.