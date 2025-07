El Yeyé vuelve a Gijón con música, arte y fiestón sixty

M. F. Antuña Gijón Miércoles, 23 de julio 2025, 20:04 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

Ya está aquí. Vuelve el Yeyé con la cultura sixty como reclamo, con la música, el arte, el cine, el mercadillo y la fiesta que conducen a ese territorio anclado en la estética, los sonidos y la forma de entender la vida de los años sesenta. El festival que lleva treinta años rendido a la cultura underground está ya en marcha en Gijón gracias a las exposiciones y a un ciclo de cine de culto en la Escuela de Comercio que mira hacia la literatura, aunque oficialmente es el jueves cuando comienza para quedarse hasta el domingo.

Se presentaba el miércoles en el Ayuntamiento de la mano de su organizador Félix Domínguez, que incidía en la importancia de la programación musical, que esta edición cuenta entre las bandas más destacadas con The Courettes, junto a Los Retrovisores, TT Syndicate, Moon, The Wylde Tryfles y Guayaberas Negras Organ Trio. Destacó, asimismo, la presencia de 18 djs llegados de Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania y por supuesto también de España. Rob Bailey, Leonor Carrionette, Michele Coco, Bastian Troeger o Edu Lobo son algunos de los nombres presentes.

Los Retrovisores The Courettes 1 /

Hay también cita con las motos y la tradicional ruta de la scootercruzada en un festival con notable presencia del arte. En la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto está ya abierta desde el día 7 para quedase hasta el 28 una retrospectiva de tres importantes diseñadores gráficos dedicados a este mundillo, autores de los tres carteles del Yeyé de este año, que son el francés Cyril Jean, el español Pablo de la Cruz y el italiano Fabio Conti. En la sala 3 están las imágenes del fotógrafo británico Dammo, con el que los estilos de vida se dejan mirar y gozar sobre papel. Por último, en el Toma 3, sede también de las presentaciones de libros y de los brunch musicales, se presenta la exposición del ilustrador portugués Luis Alves que llegará a Gijón desde Galicia en bicicleta.

Todo lo dicho en una ciudad que es partícipe de la fiesta, que se implica y en la que nadie va a morir de calor. Algo en lo que coincidieron durante la presentación Domínguez y los concejales Jesús Martínez Salvador y Óliver Suárez.