Ábalos y Koldo intentaron un pelotazo multimillonario desde Venezuela: «Hay que conseguir que Guaidó hable con Pedro»

Koldo García prometió a José Luis Ábalos hacerse con una mordida de medio millón de euros al mes durante tres años si lograba que Pedro ... Sánchez siguiera con los gestos de acercamiento a la oposición venezolana que tuvo al inicio de su llegada a Moncloa.

En uno de los audios incluidos en el informe de la UCO, fechado el 9 de abril de 2019 y al que ha tenido acceso este periódico, el exasesor le explica al ministro que Víctor de Aldama le ha prometido que se harían con comisiones del 35% de la facturación de la petrolera Syeco si conseguían que esta empresa, supuestamente vinculada a la oposición al régimen de Caracas, pudiera operar en España. El único requisito, según afirma Koldo García en esa grabación, es que el presidente del Ejecutivo español recibiera a Juan Guaidó, cabeza visible entonces de los anti-Maduro.

«Tú les has recibido y les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España», adula García a Ábalos en referencia a los opositores al régimen. «Piensan que lo has hecho tú todo y dicen que no saben cómo agradecértelo», le explica su asesor, quien le revela que «Gonzalo» (segundo nombre de pila de Víctor de Aldama), es el «intermediario« de esta operación.

«¿Y no hay nada que hacer? ¿Ya está hecho?», le pregunta incrédulo Ábalos. La respuesta de su ayudante es afirmativa, con una sola condición: «Hay que conseguir que Guaidó hable con el presidente nuestro, con Pedro». «Solamente le quiere dar las gracias porque tiene a 200.000 españoles en Venezuela que están con las mismas necesidades urgentes que los venezolanos, están totalmente tirados», le explica el asesor.

«Pajas mentales»

«A ver si tú puedes conseguir que (Sánchez) hable con Guaidó por teléfono para ver qué puede hacer, qué tipo de ayuda puede mandar desde España para esos 200.000 españoles», le insiste Koldo a Ábalos, que sigue sin creerse que a cambio de casi nada se vaya a embolsar medio millón de euros al mes durante tres años (O sea, 18 millones de euros al final). «Tío, te haces unas pajas mentales...», le espeta el entonces ministro, que sigue sin dar crédito a lo que le cuenta García. «Gonzalo me ha dicho que en cuanto firme con la petrolera, la mitad es tuyo al mes». «Es un contrato para suministrar un petrolero todos los meses llevando bruto». «Es una empresa pública implantada en Estados Unidos y el control se lo han dado a personas de Guaidó», le argumenta Koldo.

«Pero vamos a ver, que me quieres decir, porque como hemos mediado, me va caer algo, ¿eso es lo que quieres decir?», pregunta Ábalos . «Sí, exacto, te va a quedar media al mes durante tres años», responde su asistente. «¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?», vuelve a inquirir el ministro, que sigue sin acabar de creerse ese pelotazo. «Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así», apostilla Koldo.