Santiago Abasacal presencia el desfile del 12-O de 2024. EP

Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

El líder de Vox no acudirá por primera vez a la tribuna de autoridades y seguirá la parada militar «desde la calle»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54

Santiago Abascal no asistirá este domingo al palco de autoridades para seguir el desfile militar del 12-O y lo seguirá, en cambio, «desde la ... calle». En Vox justifican el plantón al Rey alegando que su presidente «no quiere blanquear al Gobierno corrupto», en referencia a Pedro Sánchez y otros ministros de su Gabinete que sí estarán en la tribuna.

