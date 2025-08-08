Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el islamismo es una «ideología extremista» que «trae consigo sus propias leyes y que son incompatibles con nuestra ... cultura». Un argumento que utilizó este viernes para defender la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla de vetar el uso de instalaciones deportivas para la celebración de rituales religiosos islámicos como la Fiesta del Cordero o el Fin del Ramadán. «Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión», escribió en sus redes sociales.

En opinión del dirigente voxista, «no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes» sino que el país se encuentra «ante la amenaza real de una ideología extremista como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado». Una religión «nociva para los derechos y las libertades de los europeos», denuncia Abascal, que avanza por todo el continente «por culpa de populares y socialistas que, bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan».

Según el presidente de Vox, «no es una casualidad», allí donde el islamismo avanza «retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales» y «se violenta a los niños». «Todo esto -destacó- son realidades que ya vivíamos en muchas zonas de España». También explicó que, por mucho que «intenten ocultarlo», en España «se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil«, mientras PP y PSOE »miran para otro lado». De hecho, «hay más de 3.000 niñas en riesgo de mutilación genital femenina y 72 nuevos casos detectados en Canarias en un solo año».

Abascal no solo vincula a la religión musulmana con el retroceso en libertades también lo hace con la delincuencia y el terrorismo recordando que el año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. «No es una casualidad», insiste el dirigente ultraderechista, que recalca además que «España no es Al Ándalus» y, del mismo modo que su partido pide que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo, reclama también «que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer».

Para el líder voxista, «es únicamente de sentido común» vetar «cualquier práctica incompatible con nuestras libertades y derechos fundamentales» porque quiere «que España siga siendo España» y que las calles «sigan siendo y pareciendo calles de España y no de un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales». «Para nosotros -añadió- es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres». Y avisa a «quienes pretendan demonizar» a su formación por ello que se encontrarán «frente a frente con millones de españoles que ya se han hartado de pagar con sus impuestos la invasión que promueven el PP y el PSOE».