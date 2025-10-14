El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Palabras gruesas hasta el punto de comparar implícitamente al juez Juan Carlos Peinado, en su propia cara, con el mismísimo Tomás de Torquemada, el primer ... inquisidor general de España. El pasado 6 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla, durante la vista oral en la que el magistrado comunicó su intención de enjuiciar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos, el abogado de la imputada llevó hasta el extremo su alegato, según atestigua la transcripción de que aquella vista a la que ha tenido acceso este periódico.

«Creo que desde que desapareció la Inquisición, a principios del siglo XIX, nunca había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que está sufriendo», clamó en un momento dado de su alegato el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, letrado de Gómez, poco después de que Peinado le anunciara la apertura del procedimiento para sentar a su cliente en el banquillo ante un tribunal popular por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Camacho -que ya había visto como a su patrocinada diez días antes el juez le había abierto otro procedimiento por malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa para la gestión de la cátedra de la Complutense- fue especialmente duro en esa sesión, hasta el punto de acusar a Peinado de haber puesto en marcha una «investigación universal» sobre la «vida personal» y la «vida profesional» de la esposa de Sánchez, además de incluir el escrutinio «de todas sus actividades y de su formación académica» por el simple «hecho de que su marido es el presidente del Gobierno».