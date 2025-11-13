El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Alberto González Amador, durante la última jornada del juicio. EFE

El abogado del novio de Ayuso ve probada la filtración del fiscal general por motivos políticos

Rodríguez Ramos carga con virulencia contra el primer periodista que difundió el correo filtrado, al que señala por mentir y ocultar datos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos llega este jueves a su final con la exposición de ... los informes finales de las partes. Tras seis sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo, en las que han pasado 28 testigos y once peritos de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, el primero en leer sus conclusiones ha sido el abogado de Alberto González Amador, querellante de la causa y quien sitúa al jefe del Ministerio Público como el autor de la filtración del correo que afectaba a los intereses judiciales de su cliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  6. 6 Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado
  7. 7 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  8. 8 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  9. 9 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El abogado del novio de Ayuso ve probada la filtración del fiscal general por motivos políticos

El abogado del novio de Ayuso ve probada la filtración del fiscal general por motivos políticos