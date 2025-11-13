El abogado del novio de Ayuso ve probada la filtración del fiscal general por motivos políticos

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos llega este jueves a su final con la exposición de ... los informes finales de las partes. Tras seis sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo, en las que han pasado 28 testigos y once peritos de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, el primero en leer sus conclusiones ha sido el abogado de Alberto González Amador, querellante de la causa y quien sitúa al jefe del Ministerio Público como el autor de la filtración del correo que afectaba a los intereses judiciales de su cliente.

El letrado Gabriel Rodríguez Ramos, que también defiende al empresario y comisionista en las dos causas abiertas contra él en los juzgados de Madrid derivadas de un presunto fraude fiscal, ha señalado que García Ortiz fue la fuente de la información de Miguel Ángel Campos. Éste es el periodista de la Cadena Ser que habló primero del correo difundido la noche del 13 de marzo de 2024, en el que González Amador admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos fiscales».

Como no hay prueba directa que sostenga esta tesis acusatoria, Rodríguez Ramos ha basado su convicción en que el redactor no han mostrado sus comunicaciones por mensajería pese a negar que en el juicio que el acusado fuera su informante. Una línea incriminatoria que ya plantearon ayer los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y que sostuvo en su auto de procesamiento el juez del Supremo Ángel Hurtado, encargado de investigar los hechos.

Para desmontar al testigo, el abogado del querellante sugirió que éste mintió en su declaratoria y que todo su relato exculpatorio de García Ortiz no se sostiene, incluso lanzó la posibilidad de que hubiera ocultado datos. Pese a ello, no reclamó deducir testimonio contra el periodista en caso de una sentencia condenatoria.

El abogado acusador también consideró «clave» que el fiscal general -que se enfrenta a hasta seis años de prisión, 12 años de inhabilitación y 400.000 euros de multa- recibiese el correo filtrado en su dirección personal de Gmail, porque así «sale del circuito de trazabilidad del ministerio fiscal». Finalmente, mantuvo su teoría de que existió un complot en la cúpula del Ministerio Público y ha introducido también la existencia de una «alineación plena» con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una mención que hasta que la Sala de Apelaciones del Supremo que llevó el procedimiento a juicio ya eliminó del relato de hechos.