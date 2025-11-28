Un acto histórico para recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika

En un acto inédito, marcado por un profundo peso histórico y que busca escenificar la convivencia y la memoria frente a la barbarie, Felipe VI, ... Frank-Walter Steinmeier e Imanol Pradales han recordado unidos este viernes a todos aquellos que murieron a consecuencia del bombardeo fascista que sufrió Gernika en 1937. Y lo han hecho justo donde yacen muchos de ellos, en el cementerio de Zallo de la villa foral, muy cerca de donde cayeron las bombas. En silencio, con sobriedad y mientras resonaban las campanas.

La jornada tiene una enorme carga simbólica. Nunca un presidente alemán había acudido a Gernika. Tampoco un Rey había participado en un acto de desagravio a las víctimas de la barbarie cometida por la Legión Cóndor y la aviación italiana en apoyo a las tropas franquistas en plena Guerra Civil. 88 años después, la imagen de dos jefes de Estado y un lehendakari realizando una ofrenda floral conjunta en recuerdo de los alrededor de los fallecidos aquel 26 de abril supone un punto de inflexión.

Steinmeier, acompañado de su esposa, no ha podido ocultar la emoción en un homenaje sencillo pero marcado por el recuerdo de lo que sucedió. Bajo un estricto protocolo y unas enormes medidas de seguridad, Felipe VI, Steinmeier y Pradales han protagonizado un tributo que se ha prolongado cerca de media hora, rodeado de solemnidad y durante el cual la Coral de Bilbao ha interpretado el 'Gernika' de Pablo Sorozabal. Se han escuchado cinco repiques de campanas y dos funcionarios de la Embajada alemana han colocado una corona de flores con la bandera germana. Antes de empezar, todas las autoridades, incluido el Rey, han saludado a Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, dos supervivientes del ataque que en 1937 apenas eran unas niñas.

La presencia de Felipe VI cuatro décadas después de la tormentosa visita de su padre, Juan Carlos I, a la Casa de Juntas llega en un momento en que el propio lehendakari ha incrementado la presión para que el Gobierno español pida perdón por el bombardeo, una petición a la que se suman el PNV y EH Bildu, que ha convocado una protesta por la presencia del Rey en la villa foral. Una reclamación que no comparten ni el Partido Socialista ni Moncloa ya que, sostienen, aquel ataque fue perpetrado por golpistas, no por el Gobierno legítimo de la República, del que los ejecutivos democráticos serían los legítimos herederos.

Pero la imagen que se ha querido trasladar hoy es la de unidad. De una cerrada solemnidad y un respetuoso silencio en un cementerio donde reposan algunas de las víctimas de aquel día de 1937. Además del Rey, el presidente alemán y el lehendakari han estado los tres diputados generales, Elixabete Etxanobe, Ramiro González y Eider Mendoza, la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, el alcalde de Gernika, José María Gorroño, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria y el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, entre otros. También han acudido el presidente del PNV, Aitor Esteban, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés. Junto a ellos, alumnos del instituto de Gernika y del Colegio Alemán para que las nuevas generaciones no se olviden la masacre

El gesto da continuidad a la cena celebrada el miércoles en el Palacio Real, donde el Monarca agradeció a Steinmeier su visita a Gernika y definió el bombardeo como «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos». La presencia del presidente alemán, además, se añade al paso dado en 1997 por su antecesor en el cargo, Roman Herzog, quien envió una carta a los vecinos de Gernika en la que pedía perdón en nombre de Alemania por lo sucedido medio siglo antes.

Horas antes del acto en el cementerio, Steinmeier ha sido recibido por Pradales en Ajuria Enea y luego tanto el Rey como el presidente alemán y Pradales se han trasladado al Museo de la Paz de la villa foral para hablar con varios supervivientes. A la tarde, el mandatario germano se desplazará a Bilbao para visitar el Guggenheim.