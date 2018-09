La Agrupación Socialista de Riosa condena el ataque y da su apoyo a los ediles de IU La inscripción 'DEP', rayada en el techo del coche de Pello. / E. C. Los socialistas del concejo «deseamos mostrar nuestro más firme apoyo y solidaridad al edil que ha recibido el ataque y también al resto de concejales de IU en la Corporación», señalaron a través de un comunicado P. L. GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 05:47

A pesar de su enorme rivalidad política y las palpables desavenencias existentes entre el equipo de gobierno y los cinco concejales del PSOE en el Ayuntamiento, la Agrupación Socialista de Riosa y el grupo municipal quisieron expresar ayer «su más enérgica condena por el ataque al coche de José Manuel Pello, concejal de IU». Los socialistas del concejo «deseamos mostrar nuestro más firme apoyo y solidaridad al edil que ha recibido el ataque y también al resto de concejales de IU en la Corporación», señalaron a través de un comunicado. De este modo, tanto la agrupación como el grupo municipal socialista quisieron denunciar «cualquier acto de violencia y rechazar todo tipo de actos vandálicos». El PSOE estuvo al mando de la Alcaldía de Riosa desde la llegada de la democracia. Según explicó la alcaldesa, Ana Díaz, «no hay buena relación en el Ayuntamiento desde el principio», es decir, desde 2015, cuando IU obtuvo la Alcaldía gracias a la abstención de Foro, que permitió gobernar a la lista más votada.

«El concejal de Foro colabora en el quehacer diario del concejo, pero la relación con el PSOE es complicada», aseguró la alcaldesa, la primera mujer en gobernar en Riosa. Sin embargó, no se habían producido roces graves en los últimos meses, periodo en el que no se celebraron plenos por la baja del secretario municipal y las vacaciones estivales. Por otro lado, no faltaron palabras de agradecimiento por los apoyos recibidos, tanto por parte de los compañeros de IU como de otras fuerzas y colectivos sociales.

«Lo único que hemos hecho en Riosa mi equipo y yo misma es trabajar para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y de las vecinas luchando con esfuerzo y honestidad. Si creen que con las amenazas nos van a doblegar, se equivocan. Seguiremos trabajando frente a quienes solo defienden intereses particulares y no los de la mayoría de los vecinos y vecinas de Riosa», subrayó Díaz.