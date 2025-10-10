Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

El Parlamento catalán votó este jueves en contra de que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación, Por segundo año consecutivo, la Cámara catalana ha tumbado ... una votación sobre una consulta soberanista. El independentismo ya no tiene mayoría absoluta y pierde votaciones. En la moción que planteó Junts sobre la celebración de un referéndum, votaron a favor los postconvergentes, ERC, los comunes y la CUP. En total, 65 escaños. Y votaron en contra el PSC, PP, Vox y Aliança Catalana, que suman 70 diputados.

Aliança Catalana va al alza y se propone pescar en todos los caladeros de votos: del flanco independentista y del no secesionista. Las últimas encuestas le vaticinan un crecimiento muy grande. Podría pasar, en caso de elecciones, de dos a 20 diputados. Los sondeos señalan que el principal perjudicado sería Junts, pero la demoscopia apunta a que cerca de un tercio de su electorado no es independentista (según el último barómetro del CEO). Podría arrebatar votos también a Vox y al PSC.

En un año, la formación de la extrema derecha nacionalista ha dado un giro a su estrategia. Hace un año, en el debate de política general, los de Sílvia Orriols impulsaron una moción para restituir la declaración unilateral de independencia. Doce meses después y con el partido lanzado a crecer en todos los frentes, las dos diputadas de Aliança unieron sus votos a los partidos no soberanistas para tumbar la resolución sobre el referéndum que planteó Junts. Sílvia Orriols ha aclarado este viernes en sus redes sociales que el referéndum ya «lo tenemos ganado». «Esto no va de presentar una moción ad eternum, se trata de aplicarla», ha asegurado.

Justamente, hoy se celebran ocho años del día que Carles Puigdemont proclamó la república catalana durante ocho segundos y acto seguido la dejó en suspenso. «Como presidente de la Generalitat asumo el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», afirmó Puigdemont en el Parlament, hoy hace ocho años. Tras la ovación de los suyos, remató: «El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada». 17 días después, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, leyó la resolución que proclamaba de manera unilateral la independencia. La del 10-O es una de las efemérides del 'procés' que el independentismo ignora año tras año.

Mientras, en Junts han lanzado este viernes un aviso a Pedro Sánchez. Las votaciones de este jueves en el debate de política general han agravado, según los de Puigdemont, las grietas con el PSOE. Los junteros exigían a los socialistas alinearse con sus mociones. De no hacerlo, advirtieron de que habrá «consecuencias». Amenan con romper. «Están avisados», afirmó la portavoz de Junts, Mónica Sales. Los postconvergentes exigían sobre todo al PSC que avalara sus resoluciones sobre el acuerdo de Bruselas. Los socialistas votaron a favor de una moción, que incluía el preámbulo del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts hace dos años para la investidura de Sánchez, pero tumbaron la que abogaba por negociar un referéndum en la mesa de Suiza.

Sales, en TV3, dijo ayer tras el debate que el partido deberá ahora hacer una valoración del resultado del pleno del Parlament y tomará sus decisiones. En otoño pasarán cosas, repite Puigdemont con insistencia. Fuentes del partido señalan que las votaciones de ayer, en las que el PSC tumbó el referéndum y un concierto económico planteados por Junts, se añaden a la «lista de incumplimientos», junto al catalán en la UE, la amnistía de Puigdemont y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. En la formación nacionalista molesta que en el acuerdo de Bruselas suscrito con el PSOE esté incluido que Junts planteará la negociación de un referéndum y ahora el PSC vote en contra de ello.