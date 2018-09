«Aguantaré lo que tenga que aguantar, pero mi edil dice que no quiere acabar como Ardines» La alcaldesa Ana Díaz, de IU, ayer, en Riosa. / JESÚS MANUEL PARDO Ana Díaz, alcaldesa de Riosa: «La crispación en el Ayuntamiento la sufrimos desde la campaña electoral, no tiene nada que ver con nuestras decisiones políticas» ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 24 septiembre 2018, 03:59

Ana Díaz (Riosa, 1970) es alcaldesa de IU en su concejo natal desde 2015, aunque sobre las espaldas tiene otros siete años como concejala. Asegura que la crispación y la tensión que existe en el Ayuntamiento desde que ella asumiera el cargo es insoportable, hasta el punto de que ha recibido amenzas de muerte anónimas. Dice no sentir miedo, sino rabia, y está dispuesta a seguir luchando «con más ganas». Lo que no permitirá es que nadie trate de amedrentar a sus compañeros, que no están liberados y dedican de forma altruista todo su tiempo al Ayuntamiento. Hoy presidirá un pleno extraordinario al mediodía y una concentración frente a la casa consistorial (12.30 horas) en repulsa a este tipo de amenazas.

-Solo unos días después del asesinato del edil llanisco de IU, Javier Ardines, usted recibió un anónimo en el que decía: 'Lo que le pasó a tu amigo Ardines no es nada comparado con lo que te va a pasar a ti'. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza?

-Lo primero, sorpresa. Después incredulidad y luego rabia.

-¿Sospechó de alguien en concreto en aquel primer momento?

-No, en absoluto.

-¿Y ahora, pasado ya un tiempo?

-Tampoco. No soy capaz de imaginarme quién puede hacer una cosa así.

-Pero sí lo vincula a su labor como alcaldesa.

-Eso lo tengo clarísimo.

-¿Por qué?

-No tengo ningún problema personal y mi convivencia en Riosa es buenísima con todo el mundo. Antes y ahora. Pero vivimos en el Ayuntamiento una importante crispación desde que llegamos al Gobierno. Somos la primera ejecutiva de un partido distinto al que gobernó en este concejo desde que comenzó la Democracia, el PSOE, y soy la primera mujer alcaldesa. No debe ser fácil tanta primera vez y la tensión se palpa. Nuestros plenos son muy complicados y la relación con la oposición, en concreto con los ediles del PSOE, no es buena.

-¿Cree que la oposición puede estar detrás de estas amenazas?

-No digo que la oposición tenga nada que ver, pero entiendo que la crispación que existe sí está relacionada con las amenazas que recibí yo y las que sufrió mi compañero, mediante rayaduras en su coche. La crispación se siente a diario. Está ahí y no la podemos negar.

-¿Qué tipo de decisiones políticas pueden estar detrás de este tipo de amenazas?

-Esta situación la estamos viviendo desde la campaña electoral, no tiene nada que ver con ninguna de nuestras decisiones políticas. La relación con el PSOE fue muy mala en campaña y seguimos arrastrando aquello. Invito a cualquier persona a que vea los plenos que colgamos en 'youtube', donde se pueden ver las formas con las que se me trata.

-¿Hay faltas de respeto?

-En los plenos pido por activa y por pasiva que se me respete, pero no lo hacen. Pido que se me trate igual que yo al exalcalde, José Antonio Muñiz, con el que, por cierto, siempre me llevé muy bien y me ha llamado estos días para darme su apoyo. Pero sus compañeros de partido tienen otra forma de hacer política.

-¿Cree que esas faltas de respeto de las que habla tienen que ver con que usted sea mujer?

-No lo sé. Solo le puedo decir que aquí siempre hubo hombres y nunca se los trató como a mí. Y que las descalificaciones que escucho y las cosas que inventan sobre mi vida personal sí que están relacionadas con el hecho de que sea mujer.

-¿Pero había recibido amenazas con anterioridad al anónimo?

-No. Eso nunca jamas.

-¿Cree que la persona que le dejó el escrito está relacionada con la muerte de Ardines?

-Espero que no. En un primer momento pensé que se trataba de un chalado o chalada que se quería aprovechar de la muerte de un compañero para amedrentarme y meterme miedo, para que me vaya porque le seré incómoda. Pero luego, viendo que la Guardia Civil se lo tomó tan en serio y lo incluyó en la investigación, me empecé a asustar y a tener un poco más cuidado. De todas formas, creo que no tiene nada que ver porque somos municipios muy distintos, no estamos cerca y hay pocas cosas que nos unan. Aunque sí es verdad que yo había hablado alguna vez con Ardines de que no nos iba a ser fácil llegar a un Ayuntamiento que siempre estuvo gobernado por otro partido. Y así es.

-¿Le ha recomendado la Guardia Civil que tome alguna medida de seguridad?

-No especialmente, trato de llevar una vida normal y prefiero no pensar demasiado en ello. Pero sí es cierto que si salgo lejos se lo comento. Tengo que agradecer el trato que he recibido por parte de la Guardia Civil de Riosa. Están muy pendientes.

-¿Tiene miedo?

-No. Siento mucha rabia porque los míos, mi familia, lo están pasando mal. Cuando estás en política te echas cosas a la espalda. Mi padre, que también estuvo en este mundo, es el que mejor lo entiende. Pero quienes no están en esto lo pasan realmente mal. Sobre todo mis hijos.

'DEP'

-Este fin de semana a su compañero José Manuel Pello le rayaron en el coche las siglas 'DEP'. ¿Cómo se encuentra?

-Está destrozado y hundido. Me dice que no merece la pena seguir y que no quiere acabar como Javier Ardines. Es una persona que nunca tuvo un altercado con nadie, que no cobra un sueldo por su labor como concejal, solo una pequeña remuneración por asistencia a plenos y comisiones insignificante para la aportación que realiza. Yo aguanto todo lo que tenga que aguantar, pero no estoy dispuesta a que los concejales tengan que sufrir este tipo de situaciones porque están para ayudar y aportar su tiempo. Es muy injusto.

-Se han escuchado ya otros casos de alcaldes y concejales amenazados. ¿Hemos pasado de la desafección política a las amenazas?

-No lo sé. Creo que los cargos públicos estamos pagando la desafección que hay con la política por la corrupción con graves faltas de respeto. Pero a una Alcaldía como la mía, cobrando 1.088 euros, no se viene por dinero. Vienes a aportar y a colaborar.

-¿Este tipo de intimidaciones están condicionando su trabajo?

-No, pero el mal ambiente se nota y afecta a los trabajadores. Estamos para hacer más fácil el día a día de los vecinos, pero la oposición no nos lo está poniendo fácil.

-Pese a quien le pese, ¿se va a presentar a las próximas elecciones?

-Por supuesto, y con más ganas que nunca.