Ana Cárcaba García, consejera de Hacienda: «Contar conmigo es apostar por el capital humano universitario» Ana Cárcaba García, nueva consejera de Hacienda. / E. C. Profesora titular de Contabilidad en la Universidad de Oviedo LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 22 julio 2019, 04:55

El reto que afronta es «enorme», pero lo hace con convencida de que de este nuevo proyecto «saldrá algo realmente bueno». Ana Cárcaba García (Soto de Ribera, 1972) es una de las consejeras independientes que formará parte del equipo de Gobierno de Adrián Barbón y lo hará cogiendo las riendas de la Consejería de Hacienda.

Su salto a la escena política ha sido «inesperado», pero le hará frente con «ilusión y ganas». Es doctora en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, donde lleva casi 24 años ejerciendo como profesora titular del departamento de Contabilidad. «Tiene una solvencia acreditada», apuntó sobre ella Adrián Barbón ayer cuando enumeró la lista de sus consejeros. Y destacó, especialmente, sus investigaciones sobre la fiscalización municipal y las cuentas públicas, que se han recogido en 34 ponencias en congresos nacionales e internacionales y más de una treintena de publicaciones.

Representa, dijo el presidente, «el talento y el valor de la Universidad de Oviedo». Y no solo por su amplia trayectoria como docente e investigadora, sino también por su capacidad gestora. Cárcaba ha sido vicedecana de Calidad de la facultad de Economía y Empresa, coordinadora del programa de doctorado en Sistemas de Información Contable y del máster en Sistemas de Información y Análisis Contable, además de secretaria del Instituto Universitario de la Empresa. Y, también ha dirigido varias tesis doctorales. Su experiencia, por tanto, como gestora es innegable, aunque no haya sido en el ámbito político. «Son facetas muy diferentes, pero la experiencia está ahí y creo que me servirá», señala Cárcaba.

La institución académica de Oviedo jugará un papel importante en la próxima legislatura. De momento, tiene ya un apartado propio dentro de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y encuentra en Cárcaba una de sus máximas defensoras. «Al contar conmigo, el presidente cuenta también con el capital humano universitario, que siempre es un valor seguro», destaca.

Cárcaba afronta esta nueva etapa profesional con un reto principal sobre la mesa: la financiación autonómica. Es uno de los apartadosmás importantes para Asturias junto a las infraestructuras, la conectividad y la transición energética. «Tengo mucha ilusión y ganas de esforzarme y creo que podremos hacer cosas muy buenas para la región», augura la nueva consejera de Hacienda.