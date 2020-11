Àngels Chacon, proclamada candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat JxCat sigue sin elegir a su cabeza de cartel: Damià Calvet se postula La exconsejera de Empresa de la Generalitat catalana, Àngels Chacon. / Efe CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 2 noviembre 2020, 12:00

La exconsejera de Empresa de la Generalitat catalana, Àngels Chacon, ha sido proclamada esta mañana oficialmente como candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat. Chacon ha obtenido el 93% de los votos de la militancia de la formación nacionalista para concurrir como cabeza de lista en los comicios autonómicos de Cataluña del próximo 14 de febrero. La exconsejera fue la única dirigente que se presentó a las primarias del PDeCAT. Este proceso interno se puso en marcha una vez que el PDeCAT y JxCat formalizaron su ruptura. Ambas formaciones intentaron meses atrás una integración, que finalmente no ha sido posible, de tal manera que Carles Puigdemont se enfrentará electoralmente al partido con el que fue investido presidente de la Generalitat. A Puigdemont le han seguido en la creación de Junts otros antiguos dirigentes del partido fundado por Artur Mas en 2016 como son Miquel Buch, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Budó, Lluís Puig o Quim Forn, entre otros.

Quienes han decidido mantenerse en el PDeCAT son Artur Mas y la propia Chacon. Fue esta decisión, la de no unirse a JxCat la que provocó la salida de la ya candidata a la presidencia de la Generalitat del Govern de Quim Torra. La formación nacionalista habló entonces de purgas, pero lo que sí logró fue que la exconsejera adquiriera más visibilidad entre la militancia independentista. «Muchos dudaban de que llegaríamos hasta aquí, o creían que cederíamos ante las presiones, pero este proyecto no va de cargos ni de sillas. Por encima de las personas, hay proyectos colectivos, por encima de todo está nuestro país», ha afirmado Chacon en el discurso dirigido a la militancia para confirmar su candidatura. La aspirante a la presidencia de la Generalitat se desmarca de la vía rupturista que propugna JxCat. Se declara 100% independentista, pero rehúye de las posiciones más radicales y apuesta por una vuelta a la moderación de la antigua Convergència. «Somos independentistas, sí, pero no queremos renunciar a nuestro modelo de país. Exigimos respeto a la diversidad ideológica», ha apuntado.

El espacio de centro derecha soberanista empieza a aclararse. Las dos formaciones más madrugadoras a la hora de proclamar a sus candidatas han sido el PNC, que apuesta por Marta Pascal, y el PDeCAT, que lo hace por Chacon. De momento, ninguna encuesta les da posibilidades de entrar en el Parlament, aunque hasta la fecha en los sondeos no se preguntaba expresamente por ninguna de las dos opciones. Ambas se enfrentarán en el campo del centro derecha independentista a JxCat, que sigue sin definir su cartel electoral. El consejero de Territorio, Damià Calvet, ha confirmado esta mañana que concurrirá a las primarias. A su juicio, el líder debería ser Puigdemont, que continúa sin mover ficha ni confirmar si se presentará. Si concurre, JxCat que deberá elegir en primarias a su candidato efectivo, toda vez que el expresidente no podría ser investido en caso de victoria. Los dos líderes nacionalistas que se han postulado ya son Calvet y la portavoz del partido en el Congreso, Laura Borràs.